Welten kollidieren: Super Mario Bros. trifft auf One Piece

Ein seltenes und doch überaus bemerkenswertes Antlitz: Die Franchise-Größen One Piece und Super Mario Bros. treffen in dieser einzigartigen Kooperation aufeinander.

Während der One Piece-Anime im Wa No Kuni-Arc bald Episode 1000 erreicht – und sich langsam auf das Ende des Arcs zubewegt – und wir Super Mario zuletzt in dem Re-Launch Super Mario 3D Wörld + Bowser’s Fury zu sehen bekamen, wird es endlich Zeit, dass diese Popkulturgiganten aufeinander treffen. Aber wie könnte sowas aussehen?

Das könnte man doch sicherlich in einem kreativen Merchandise-Produkt umsetzen? Nun ja, ein Videospiel würden wir natürlich auch sofort mit Kusshand nehmen. Aber erst einmal müssen wir wohl mit dieser Vorstellung vorliebnehmen. Denn auch das ist sehr beeindruckend.

One Piece und Super Mario Bros. digitieren zu Gol D. Roger-Mario

Fat Lane Toys hat das neuste Produkt vorgestellt und das hat es in sich! Es handelt sich hierbei um eine Custom-Figur von Super Mario mit der Prämisse, wie er aussehen würde, wenn er im „One Piece“-Universum mitspielen würde.

Und wie würde er aussehen? Na, wie die beste Form von Gol D. Roger natürlich. Die Klempnerversion des gefürchteten Piratenkönigs!

Es ist ein komplettes Style-over des Charakters, das außerordentlich gut gelungen ist. Super Mario wirft sich in Schale und schlüpft in das Gewand von Gol D. Roger. Obendrein erhält er den berühmt-berüchtigten Bart und die braunen Haare des einzig wahren Piratenkönigs.

© 1999 Toei Animation Co./Nintendo/FatLaneToys

Mehr Details zur Figur: Zubehör, Release, Preis

Die Figur ist 25 Zentimeter groß, aus PVC (und teils aus Resin) und beinhaltet diverse Accessoires. Darunter eine Schatztruhe, eine Fahnenstange und ein wenig Klimpergeld. Alles unter dem Motto: „One Peach, One Live“

Hierbei handelt es sich um eine Sonderausgabe, die im Laufe des nächsten Jahres erscheinen soll. Wenn 300 Bestellungen erreicht werden, geht die Figur in Produktion. Danach soll es rund ein Quartal dauern, bis sie fertiggestellt ist. Sie wird voraussichtlich ab Februar 2022 ausgeliefert.

Wie viel kostet das Schmuckstück? Günstig ist Super Mario als Gol D. Roger allerdings nicht. Der Preis liegt bei stattlichen 440 US-Dollar. Ihr müsst also tief in die Tasche greifen.

Hier auf der Facebook-Webseite von Fat Lane Toys erfahrt ihr noch mehr. Die Retailer, die sie verkaufen werden, sind noch nicht bekannt. Die Vorbestellungen starten am 22. Oktober 2021.

