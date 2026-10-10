Mafia III Definitive Edition erhält PS5- und Xbox Series Update mit 60 FPS

Zehn Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung erhält Mafia III überraschend ein umfangreiches Update. 2K und Hangar 13 haben am 8. Oktober 2026 native Versionen der Mafia III: Definitive Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Die Neuauflage bringt Lincoln Clays Rachefeldzug erstmals mit 60 Bildern pro Sekunde auf aktuelle Konsolen. Gleichzeitig profitiert die PC-Version von zahlreichen Fehlerkorrekturen und Komfortverbesserungen.

Technische Verbesserungen für New Bordeaux

Welche Neuerungen bietet das Mafia III Update? Neben der höheren Bildrate wurden die Ladezeiten verkürzt und mehrere technische Probleme behoben. Viele in Echtzeit berechnete Zwischensequenzen laufen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S ebenfalls mit 60 Bildern pro Sekunde, während vorgerenderte Videos weiterhin auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzt sind.

Hangar 13 hat außerdem die Beleuchtung, Texturdarstellung und Vegetation überarbeitet. Dadurch sollen störende Grafikfehler und sichtbar nachladende Pflanzen seltener auftreten. Auch die Stabilität nach bestimmten Zwischensequenzen sowie bei Ladeübergängen wurde verbessert.

Weitere Anpassungen betreffen zahlreiche Bereiche des Spiels:

Zuverlässigere Erfassung von Trophäen und Erfolgen

Behobene Fortschrittsblockaden in Kampagne und Erweiterungen

Verbessertes Verhalten von Gegnern und anderen NPCs

Korrekturen für Fahrzeuge, Fahrsequenzen und Waffenverbesserungen

Präzisere Kartenmarkierungen, Wegpunkte und Missionssymbole

Zuverlässigere Menüs, Tutorials und eingeblendete Steuerungshinweise

Fehlerbehebung für Abhördaten und Verteilerkästen nach Offene Rechnungen

Kostenloses Upgrade mit einem wichtigen Haken

Wer erhält die neuen Konsolenversionen kostenlos? Besitzer einer berechtigten digitalen oder physischen PlayStation 4 Fassung können die PS5-Version ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Das gilt ebenfalls für entsprechende Käufe über Mafia: Trilogy und Mafia: The Omertà Collection.

Bei einer physischen PlayStation 4 Version wird eine PlayStation 5 mit Laufwerk benötigt. Die Disc muss auch nach dem Download eingelegt bleiben. Eine über PlayStation Plus erhaltene Monatsversion wird nicht als regulärer Kauf für das Upgrade gewertet.

Auf Xbox erhalten Besitzer einer berechtigten digitalen Xbox One Version ebenfalls Zugriff auf die native Series X|S Fassung. Im deutschen Microsoft Store wird die Mafia III: Definitive Edition aktuell für 5,99 Euro statt 29,99 Euro angeboten.

Neustart ohne alte Speicherstände

Warum müssen Rückkehrer erneut von vorne beginnen? Speicherstände aus den Versionen für PlayStation 4 und Xbox One lassen sich nicht auf PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X|S übertragen. Auch bereits freigeschaltete Trophäen und Erfolge werden nicht übernommen.

Wer New Bordeaux auf einer aktuellen Konsole erneut besucht, muss Lincoln Clays Geschichte deshalb komplett neu starten. Die Definitive Edition enthält dafür das Hauptspiel, die Story-Erweiterungen Schneller, Baby!, Offene Rechnungen und Zeichen der Zeit sowie die veröffentlichten Bonuspakete.

Mafia III erschien ursprünglich am 7. Oktober 2016 und wurde vor allem für seine Geschichte, Atmosphäre und Figuren gelobt. Das repetitive Missionsdesign sorgte dagegen für Kritik. Nach dem ähnlichen Upgrade für Mafia: Definitive Edition bleibt Mafia II: Definitive Edition nun der einzige Teil der Reihe ohne eigene Fassung für aktuelle Konsolen.

Werdet ihr Mafia III dank der 60-FPS-Version noch einmal durchspielen oder wartet ihr lieber auf ein vergleichbares Upgrade für Mafia II? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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