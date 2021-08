Life is Strange: True Colors – 13 Minuten neues Gameplay veröffentlicht

Publisher Square Enix hat neues Gameplay zu dem kommenden Adventure Life is Strange: True Colors veröffentlicht. Darin schauen wir Protagonistin Alex Chen über die Schulter, wie sie in der kleinen, idyllischen Bergbaustadt Stadt namens Haven Springs ankommt und den örtlichen Plattenladen erkundet.

Life is Strange: True Colors – Neues Gameplay aus dem Plattenladen veröffentlicht

Beim Stöbern triff sie auf zwei neue Bekanntschaften – den Colorado State Park Ranger Ryan sowie Steph, die im Plattenladen sowie dem einzigen Radiosender von Haven Springs arbeitet. In dem DLC „Wavelengths“, der am 30. September 2021 erscheinen wird, können Spieler*innen mehr über Steph erfahren. Einen ersten Trailer zu der Erweiterung findet ihr in diesem Beitrag.

Was ist an Alex besonders? Die Protagonistin aus True Colors besitzt die besondere Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren. Alex nimmt die Emotionen als bunte Auren wahr. Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren und dunkle Geheimnisse aufdecken, die in der Kleinstadt vergraben sind. Die Spieler*innen kontrollieren Alex Chens Reise und Kraft – damit haben sie ihre Zukunft in der Hand.

Life is Strange: True Colors jetzt vorbestellen – Alle Editionen und Preorder-Boni

„Life is Strange: True Colors“ wird als erster Ableger der Reihe direkt zum Release als komplettes Spiel erscheinen. Spieler*innen müssen also nicht auf weitere Episoden warten, um zu erfahren, wie die Geschichte verläuft. Außerdem wird True Colors das erste Spiel der LiS-Reihe sein, das mit einer deutschen Sprachausgabe ausgestattet ist. Zu den namhaften Synchronsprecher*innen gehört unter anderem der YouTuber und Streamer Erik „Gronkh“ Range. Eine Liste mit allen Synchronsprechern findet ihr hier.

Alle Hauptfiguren aus dem dritten Teil der Reihe haben wir euch in diesem Beitrag aufgelistet.

Die Veröffentlichung von „Life is Strange: True Colors“ auf PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Google Stadia ist für den 10. September 2021 geplant. Das Spiel wird später in diesem Jahr auf Nintendo Switch erscheinen.