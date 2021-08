Life is Strange: True Colors – Square Enix zeigt die ersten 15 Minuten des Spiels

Die mysteriösen, aber sehr stylishen Abenteuer der Life is Strange-Reihe gehen in wenigen Wochen mit einem Spin-off in die nächste Runde. Life is Strange: True Colors erzählt die Geschichte von Alex Chen, die nach acht Jahren wieder in ihre Heimat zurückkehrt und dann ihre Vergangenheit aufarbeiten muss.

Das sind die ersten 15 Minuten von Life is Strange: True Colors

In einem neuen Video zeigt Square Enix noch vor der Veröffentlichung des Spiels die ersten 15 Minuten Gameplay und damit einen weiteren ungeschnittenen Blick auf die deutsche Synchronisation.

Was gibt es zu sehen? Mit dem Start des Spiels wird gezeigt, dass Alex eine unklare Vergangenheit hat und erst jetzt wieder in ihre Heimat zurückkehrt. In den ersten Minuten sehen wir, wie sie mit einer Therapeutin über ihre Entscheidung spricht, wieder nach Hause zu gehen.

Denn Alex leidet unter einem Fluch, der es ihr ermöglicht, Emotionen anderer Menschen durch eine farbliche Aura zu erkennen, Gedanken zu lesen und die Emotionslage zu verändern. Diese übernatürliche Kraft wird bereits in den ersten fünfzehn Minuten eine Rolle spielen.

Alex kann die Emotionen anderer durch farbige Auren erkennen. © Square Enix/Deck Nine

Alex trifft sich nämlich mit ihrem Bruder Gabe, den sie ebenfalls seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Zusammen gehen sie in einen Blumenladen und wir treffen auf die Verkäuferin Riley. Sie ist sich unsicher, ob sie eine Bewerbung wirklich schreiben soll und was ihr Freund davon hält. Diese Angst zeigt sich durch eine lila Aura um den Charakter herum. Das Gameplay endet damit, dass sich Alex auf den Weg in einen Plattenladen macht.

„Life is Strange: True Colors“ ist nicht nur durch das neue Setting ein Novum in der Reihe. Zum ersten Mal gibt es eine deutsche Synchronisation, die wir in den ersten 15 Minuten ausführlich hören können. Ihr seid also nicht mehr darauf angewiesen Untertitel zu lesen.

Hier fassen wir für euch die Liste der deutschen Synchronsprecher, darunter Gronkh, zusammen:

Das von Deck Nine entwickelte Spin-off der „Life is Strange“-Reihe erscheint am 10. September für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC und Google Stadia. Zum ersten Mal handelt es sich dabei aber nicht um ein Episodenspiel. Direkt zum Release wird der Titel als komplettes Spiel zur Verfügung stehen. Die Nintendo Switch-Version von „Life is Strange: True Colors“ verspätet sich um einige Wochen, soll aber noch dieses Jahr erscheinen.