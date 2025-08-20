Kirby Air Riders – Neues Steuerungskonzept begeistert auf der Switch 2!

Masahiro Sakurai hat kürzlich im Rahmen einer Nintendo Direct-Präsentation das neue Spiel Kirby Air Riders exklusiv für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Das Spiel wird am 20. November 2025 erscheinen. In der Präsentation machte Sakurai einige Scherze über Ähnlichkeiten zwischen seinem neuen Spiel und Mario Kart World, einem weiteren exklusiven Rennspiel, das 2025 veröffentlicht wurde. Trotz der Nähe der Veröffentlichungen müssen sich Switch 2-Besitzer, die an Kirby Air Riders interessiert sind, keine Sorgen machen. Nach einem ersten Hands-on kann ich sicher sagen, dass Sakurai und die Entwickler bei Bandai Namco etwas geschaffen haben, das sich deutlich anders anfühlt.

Was macht Kirby Air Riders so einzigartig?

Wie unterscheidet sich die Steuerung? Kirby Air Riders knüpft an seinen Vorgänger Kirby Air Ride an, der ursprünglich 2003 auf dem Nintendo GameCube veröffentlicht wurde. Im Gegensatz zu den meisten Rennspielen, bei denen du den ganzen Weg über den Steuerknüppel drückst, bewegen sich die Fahrzeuge hier automatisch vorwärts. Du nutzt stattdessen Tasten, um zu boosten, zu driften und spezielle Angriffe auszuführen, während du mit dem Stick lenkst und den Quick Spin-Angriff ausführst. Diese Steuerung mag auf den ersten Blick ungewohnt erscheinen, insbesondere wenn du von Spielen wie Mario Kart World kommst, aber sie bietet eine erfrischende Abwechslung.

Wie hilft das Spiel, sich an die Steuerung zu gewöhnen? Um dich an die Steuerung anzupassen, bietet Kirby Air Riders einige clevere Funktionen. Bevor du in ein Rennen startest, hast du die Möglichkeit, einige der integrierten Lektionen auszuprobieren. Diese Lektionen konzentrieren sich auf spezifische Bewegungen wie das Boosten oder den Quick Spin. Sollte es während eines Rennens zu Missverständnissen kommen, wirst du durch unauffällige Benachrichtigungen im Spiel korrigiert, was besonders hilfreich ist.

Vielfalt der Charaktere

Was macht die Charakterwahl besonders? Ein weiterer Unterschied zu Mario Kart ist die Vielfalt der Charakterfähigkeiten in Kirby Air Riders. Während viele in Mario Kart schnell ihren Lieblingsfahrer wählen, bietet die Besetzung in Kirby Air Riders individuelle Fähigkeiten, die es lohnenswert machen, verschiedene Charaktere auszuprobieren. Beispielsweise ist Knuckle Joe einer meiner Favoriten, da er Gegner mit einer Reihe von Schlägen angreifen kann, was an seine Fähigkeiten in der Haupt-Kirby-Serie erinnert. Diese Vielfalt an Fähigkeiten bringt zusätzlichen Spielspaß, besonders im City Trial-Modus.

Was ist der City Trial-Modus? City Trial ist ein Modus, in dem du durch das Sammeln von Upgrades für dein Fahrzeug rennst. Nach einer bestimmten Zeit geht es in ein Stadion, wo die gesammelten Upgrades in einem Wettkampf genutzt werden. Der Modus empfiehlt dir Herausforderungen, die am besten zu deinem Fahrzeugaufbau passen, und bietet eine Vielzahl von Optionen wie den Gourmet Race, Kirby Melee und Dustup Derby.

Ein Sakurai-Meisterwerk

Warum ist Kirby Air Riders ein Sakurai-Meisterwerk? Die Vielfalt und der Charme machen Kirby Air Riders zu einem potenziellen Partyspiel-Hit. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit der Steuerung gibt es das Gefühl, dass das Spiel leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist, ähnlich wie bei Super Smash Bros. Die Präsentation des Spiels erinnert stark an Smash Bros., und es gibt sogar einen Ansager, der dem von Smash Bros. sehr ähnlich klingt.

Nach meiner kurzen Zeit mit Kirby Air Riders bin ich beeindruckt. Das Spiel hat den klassischen Kirby-Charme und bietet viel Spaß, besonders im Mehrspielermodus. Die Entwickler haben es geschafft, aus der über drei Jahrzehnte alten Geschichte von Kirby zu schöpfen, anstatt sich nur auf das Original-GameCube-Spiel zu stützen. All dies macht Kirby Air Riders zu einem einzigartigen Rennspiel, das sich stolz neben Nintendos Mario Kart-Serie behaupten kann.

Bist du gespannt auf Kirby Air Riders? Was hältst du von der Nintendo Direct-Präsentation des Spiels? Teile deine Gedanken mit mir in den Kommentaren!