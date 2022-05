Jurassic World: Wie geht es mit der Dino-Kultreihe nach Jurassic World 3 weiter?

Als Regie-Legende Steven Spielberg mit Jurassic Park zu Beginn der 1990er-Jahre die gleichnamige Buchvorlage von Michael Crichton für die große Leinwand adaptierte, ahnte noch niemand, welchen durchschlagenden Erfolg die Dino-Kultreihe haben wird.

Etwa 30 Jahre später soll das große Finale der Oscar-prämierten Kult-Filmreihe inklusive der Prequel-Trilogie von Filmemacher Colin Trevorrow in die Kinos kommen: Zum baldigen Kinostart von Jurassic World 3 am 8. Juni verspricht der Regisseur die komplette Dino-Kultreihe zum Abschluss zu bringen. Doch stimmt das auch?

Jurassic Park schreibt Filmgeschichte

„Jurassic Park“ sollte damals vor allem mit den einzigartigen und technisch ausgereiften Spezialeffekten mit Computergenerierte und animatronische Dinosaurier neue Maßstäbe setzen. Spielberg erweckte erstmals prähistorische Giganten zum Leben, allen voran der T-Rex sorgte für Begeisterung und Schrecken bei den Kinobesuchern gleichermaßen.

LEGO-Fans bekommen 4 neue Sets von Jurassic World

Die damaligen Hauptdarsteller mit Richard Attenborough als Multimilliardär John Hammond und Erfinder von Jurassic Park nebst Sam Neill als Dr. Alan Grant, Laura Dern als Dr. Ellie Sattler und Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm feierten mit den Filmen ihren internationalen Durchbruch. An der Fertigstellung des Films maßgeblich beteiligt war übrigens niemand Geringeres als „Star Wars“-Schöpfer George Lucas, da Spielberg bereits mit seinem nächsten Film „Schindlers Liste“ beschäftigt war.

Die Original-Besetzung von Jurassic Park darf im Finale von Jurassic World nicht fehlen © Universal Pictures

Der durchschlagende Erfolg an den Kinokassen gab Spielberg Recht: Fast zwei Jahre lang war „Jurassic Park“ in den Kinos weltweit zu sehen, genauer gesagt 569 Tage bzw. 81 Wochen in den Kinos. In der Zeit spielte der Film knapp eine Milliarde US-Dollar ein. Die beiden Sequels Jurassic Park 2 (1997) und Jurassic Park III (2001) runden die beliebte Dino-Trilogie ab vorerst…

Jurassic World schlägt ein neues Kapitel der Dino-Kultreihe auf

Denn fast 15 Jahre später erweckte das Studio Universal Pictures mit der Prequel-Trilogie Jurassic World die Kultreihe zu neuem Leben. Die Handlung setzt etwa 22 Jahre später ein und präsentiert den Kinobesuchern einen völlig neuen und hochmodernen Freizeitpark auf der pazifischen Isla Nublar. Der gigantische Vergnügungspark birgt nicht nur viele neue Sehenswürdigkeiten, auch neuartige gigantische Dino-Arten wurden hier mittels Gen-Technik von dem Wissenschaftler Dr. Henry Wu erschaffen – mit katastrophalen Auswirkungen auf die Menschheit, wie wohl bekannt sein dürfte.

Jurassic World 3-Regisseur verspricht Höhepunkt der gesamten Dino-Kultreihe

Der dritte und letzte Teil der Sequel-Trilogie geht sogar noch einen Schritt weiter: Nach der Zerstörung des Dino-Parks und der Isla Nublar, erobern die prähistorischen Giganten die Welt der Menschheit und bringen neue ungeahnte Gefahren mit sich. Plötzlich treffen Menschen überall auf der Welt auf den T-Rex und weitere Dinoausrier, die sich ihren Lebensraum Milliarden von Jahren nach ihrem Aussterben erstmals wieder zurückerobern. Zeit, die damaligen Experten (mit den Original-Darstellern) zurück zu holen, die vielleicht eine Lösung für das Problem haben.

Wie das aussieht, könnt ihr frühestens am 8. Juni 2022 zum Kinostart von Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter selbst auf der großen Leinwand erleben. Hier könnt ihr noch einmal den neuen Trailer sehen:

Wie sieht die Zukunft der Dino-Kultreihe aus?

Bereits im Vorfeld sprach sich Colin Trevorrow dafür aus, mit dem dritten Teil der Prequel-Trilogie die Filmreihe abzuschließen und eine Brücke zu den Originalfilmen von Steven Spielberg zu schlagen. Hauptdarsteller Chris Pratt legte jüngst in einem Interview nach und sprach davon, dass der Film die ganze Reihe nach fast 30 Jahren beenden wird:

„Es ist wie das Feuerwerk an Neujahr. Man wartet immer auf das Finale. Und dann [ist es da.] So fühlt sich dieser Film an. 30 Jahre gibt es die Reihe, es ist der sechste Jurassic Park-Film, es ist das Ende des Franchises.“

Doch wird sich das Studio den enormen Erfolg des Franchise nehmen lassen? Wohl eher nicht! Auch wenn zu diesem Zeitpunkt (verständlicherweise) noch kein Nachfolgefilm offiziell benannt wurde, so baut das Studio das Franchise doch fleißig und unermüdlich weiter aus: Neben einer animierten Netflix-Serie und neue Games bietet die Dino-Reihe noch viele weitere Geschichten mit neuen Charakteren an. Wir werden euch hier bei PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten.

Jurassic World-Themenpark stellt neuen VelociCoaster vor