Willkommen zurück in Jurassic World. Oder das, was davon übriggeblieben ist – denn der Park ist Geschichte und die Dinos mit T-Rex erobern brutal und rücksichtslos die Welt der Menschheit.

Zum baldigen Kinostart von Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter („Jurassic World: Dominion“) am 8. Juni ist jetzt ein neuer Action-Trailer mit vielen neuen Szenen, weiteren Story-Details und alten Bekannten eingetroffen!

Mit dem dritten Teil der beliebten Dino-Reihe „Jurassic World“ vollendet Regisseur Colin Trevorrow die komplette „Jurassic“-Reihe, angefangen mit Steven Spielbergs Kultreihe „Jurassic Park“. Bedingt durch die Corona-Krise mussten Fans länger als geplant auf die spektakuläre Rückkehr vom T-Rex warten. Ursprünglich sollte „Jurassic World 3“ bereits letztes Jahr in die Kinos kommen. Der neue Trailer beweist, dass sich das lange Warten auf das epische Finale der Jurassic-Ära durchaus gelohnt hat.

Jurassic World 3: So geht es in der Dino-Reihe weiter

Groß und spektakulär soll das Finale der neuen Trilogie werden, versprach schon Chris Pratt in einem Interview. Die Handlung erstreckt sich diesmal über den gesamten Globus und zeigt auf, welche Probleme die Menschheit mit den frei laufenden, genetisch veränderten Dinosaurier erwartet.

Jurassic World 3-Regisseur verspricht Höhepunkt der gesamten Dino-Kultreihe

Vier Jahre nach der Zerstörung der Isla Nublar leben – und jagen – die Dinosaurier frei auf dem Festland. Während die prähistorischen Raubtiere den Lebensraum der Menschen zusehend übernehmen, beginnt ein gigantisches Ringen um die Herrschaft zwischen Mensch und Dinosaurier.

Gleichzeitig macht der neue Trailer deutlich, dass sich die Dinos an die Welt der Menschen angepasst haben und am Beispiel von Blue auch außerhalb des gut gesicherten Park überleben können. Als Blues Nachkomme von Jägern gefangen und verschleppt wird, verspricht der ehemalige Dino-Trainer Owen Grady (Chris Pratt) seinem Zögling, Blue Baby zu finden und zurückzubringen. Gemeinsam mit Claire Dearing und Dr. Ian Malcolm, Dr. Alan Grant und Dr. Ellie Sattler aus der Kult-Trilogie begeben sie sich auf eine abenteuerliche, rasante und atemberaubende Reise rund um den Globus.

Wiedersehen mit Sam Neill, Jeff Goldblum und Laura Dern

Zur Vollendung der kompletten Dino-Reihe bestätigte Regisseur Colin Trevorrow bereits ein Wiedersehen mit den Original-Darstellern aus der „Jurassic Park“-Kultreihe. Nach über 20 Jahren spielen Sam Neill als Dr. Alan Grant, Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm und Laura Dern als Dr. Ellie Sattler erstmals wieder zusammen in „Jurassic World 3“ mit.

Jurassic World 3: Original-Trio des Kultfilms kehrt zurück: Für Laura Dern erfüllt sich ein Traum

Die drei werden die Besetzung der neuen Trilogie mit Chris Pratt als Owen Grady und Bryce Dallas Howard als Claire Dearing ergänzen. Mit dabei ist auch Justice Smith als Franklin Webb, Daniella Pineda als Dr. Zia Rodriguez, Omar Sy als Barry Sembène sowie BD Wong als skrupelloser Genforscher Dr. Henry Wu.

Zu den Neuzugängen gehören DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Dichen Lachman, Scott Haze und Campbell Scott.

Hier könnt ihr den neuen Trailer noch einmal im Original sehen: