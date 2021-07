Jurassic World Evolution 2: Update des Studios stellt neue Features vor

Erst vor anderthalb Monaten hatte „Jurassic Park“-Star Jeff Goldblum beim Summer Game Fest 2021 die Ehre, das neueste Videospiel des beliebten Dino-Franchises anzukündigen. Jurassic World Evolution 2 soll auf dem Vorgänger aufbauen und dessen Schwächen ausbügeln sowie neue Features mitbringen.

Einige dieser Features stellte das Team von Frontier Developments jetzt in einem Video auf YouTube vor. Dabei lag das Augenmerk des Entwicklerstudios vor allem auf verbessertem KI-Verhalten der antiken Echsen sowie neuen Dinosauriern.

Jurassic World Evolution 2 präsentiert: Noch mehr Dinos für noch mehr Spaß

Um Neulingen und Fans der Reihe einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung zu geben, präsentieren Game Director Rich Newbold, Executive Producer Adam Woods und Lead Designer Jim Stimpson die neuen Features des Nachfolgers. Die verbesserte KI der Velociraptoren erklärt Newbold folgendermaßen:

„Wir haben wirklich hart daran gearbeitet, die Jagd- und Kampfsysteme zu verbessern, damit sie sich dynamischer anfühlen. Es gibt jetzt Gruppenangriffe, bei denen Velociraptoren als Rudel ihre Beute attackieren. Außerdem haben wir ihrem Sozial- und Umgebungsverhalten mehr Tiefe verliehen, damit ihr Handeln in der Welt nun noch authentischer wirkt.“

Dinosaurier sollen sich in „Jurassic World Evolution 2“ außerdem ganz nach ihren eigenen Bedürfnissen ihr Habitat suchen. Baut ihr also euren Park aus, kann es durchaus zu Streitigkeiten kommen, die es dann natürlich zu lösen gilt. Darüber hinaus versprechen die Entwickler nun noch mehr Exemplare. Zu den Landbewohnern sollen auch fliegende und schwimmende Dinos dazustoßen.

„Jurassic World Evolution 2“ soll noch 2021 erscheinen und landet auf dem PC, der PS4, der PS5, der Xbox One und der Xbox Series X/S. Bis es so weit ist, wollen die Entwickler Fans mit stetigen Updates auf dem Laufenden halten. Freut ihr euch schon auf die umfangreiche Dino-Simulation? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.