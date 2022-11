Darauf haben Fans lange warten dürfen: Matrix-Star Keanu Reeves meldet sich mit dem nächsten Kapitel der gefeierten Actionfilmreihe John Wick zurück. Inzwischen steht ein Starttermin fest: Am 24. März 2023 kommt John Wick: Kapitel 4 in die Kinos.

Jetzt ist endlich ein neuer Trailer mit vielen actionreichen und brutalen Kampfszenen eingetroffen, der die Vorfreude noch einmal kräftig anheizen dürfte. Gleichzeitig werden neue Gegenspieler enthüllt: Pennywise-Darsteller Bill Skarsgård aus Stephen Kings „Es“, Martial-Arts-Künstler Donnie Yen („Rogue One: A Star Wars Story“) und Scott Adkins („Doctor Strange“).

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Erste Story-Details zu John Wick 4

Wie geht es in der Actionreihe weiter? Der vierte Teil knüpft direkt an die Ereignisse des letzten Films an. Nachdem John Wick einen Weg gefunden hat, wie er die Hohe Kammer besiegen kann, muss er sich einem neuen Feind stellen, um seine Freiheit zu erlangen: Der gut vernetzte Marquis de Gramont fordert ihn zu einem gefährlichen Duell heraus:

„Nach den alten Gesetzen kann nur einer überleben. Wer nicht bei Sonnenaufgang erscheint, wird exekutiert“, heißt es im neuen Trailer.

Erste Besetzung zu John Wick 4

Inzwischen steht auch die Besetzung zum vierten Kapitel der erfolgreichen John Wick-Reihe fest: Neben Keanu Reeves dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Lance Reddick, Laurence Fishburne und Ian McShane freuen.

Neu dabei sind Bill Skarsgård, Donnie Yen, Scott Adkins („Doctor Strange“) sowie Clancy Brown („Dexter: New Blood“), Marko Zaror („From Dusk Till Dawn – Die Serie“) und Natalia Tena („Game of Thrones“). Die Regie übernimmt erneut Chad Stahelski.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Derek Kolstad gehört nicht mehr zum Team

Einer ist jedoch nicht mehr mit dabei: Derek Kolstad als Schöpfer der Figur und der Reihe ist an „John Wick 4“ nicht mehr beteiligt. Während er gemeinsam mit dem Regisseur Chad Stahelski die Reihe entwickelte und die Drehbücher für alle drei Filme verfasste, gehört er für den 4. und 5. Teil nun nicht mehr zum Team – gegen seinen Wunsch. Warum das so ist, erklärte er damals beim Produktionsstart des Films wie folgt:

„Nein, es war nicht meine Entscheidung. Wenn ihr euch die vertragliche Seite dieser Dinge anseht, habe ich beim dritten Film den Autoren-Credit mit einigen Leuten geteilt. Sie mussten nicht auf mich zurückgreifen – und das haben sie auch nicht mehr. Ab einem bestimmten Punkt sagt dir das Studio, dass dein Werk vollendet ist und du nimmst davon Abschied. Ich bin noch immer eng mit Chad Stahelski und David Leitch befreundet. Ich weiß nicht, was geschieht, aber ich freue mich darauf, es zu sehen.“

Stattdessen entwickelt Derek Kolstad derzeit die TV-Serie The Continental als Spin-off der Reihe. Die Produktion nimmt derweil Gestalt an und geht 2023 bei Amazon Prime Video an den Start. Der Streamingdienst hatte sich kürzlich die Rechte sichern können.