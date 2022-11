Horizon Call of the Mountain für PS VR2 vorbestellen – Preorder-Guide

Horizon Call of the Mountain hat endlich ein Releasedatum und ihr könnt den Titel mittlerweile vorbestellen. Im Spiel könnt ihr in Egoperspektive eure Umgebung erklettern und Bogenkämpfe bestreiten. Das Spin-off der Reihe erscheint nämlich exklusiv für PlayStation VR2.

PlayStation VR2 exklusiv: Hier könnt ihr den Titel vorbestellen

Guerilla Games hat das VR-Erlebnis zusammen mit Sonys Studio Firesprite entwickelt. In ihrem Blog kündigten sie an, dass das Spiel am 22. Februar nächsten Jahres erscheinen soll. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass der Titel bereits jetzt vorbestellbar ist.

Wo ist das Spiel erhältlich? Bisher ist der Verkauf von „Horizon Call of the Mountain“ auf den PlayStation Store begrenzt. Dort könnt ihr das Spiel über euren PlayStation Account vorbestellen. Im Folgenden findet ihr den Link zum Shop:

Was kostet das Spiel? Der Preis für das VR2-Erlebnis beträgt 69,99 Euro. Ihr könnt auch das Bundle aus Spiel und Konsole vorbestellen. Zu weiteren unterschiedlichen Editionen ist nichts bekannt.

Wie erhalte ich das PS VR2-System? Die VR2 erscheint ebenfalls am 22. Februar 2023. Im PlayStation Store könnt ihr euch für die Vorbestellung registrieren. Im Bundle mit dem neuen Horizon-Spin-off, erhaltet ihr zur Konsole einen Downloadcode.

Was erwartet euch bei Horizon Call of the Mountain?

In „Horizon Call of the Mountain“ spielt ihr Ryas. Er ist ein ehemaliger Schatten-Carja-Krieger, der sich einer neuen Bedrohung stellt. Durch die Verteidigung des Sonnenreiches will er sich rehabilitieren. Mit Pfeil und Bogen fühlt er sich am wohlsten und er ist ein herausragender Kletterer. Ihr könnt mit Materialien aus euerer Umwelt verschiedenen Gegenstände herstellen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Im Lauf der Geschichte werdet ihr viele Charaktere treffen. Darunter sind auch bekannte Gesichter wie Aloy. Das PS VR2-System gibt euch dabei das Gefühl tatsächlich selbst in der Welt von Horizon zu leben.