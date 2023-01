Hogwarts Legacy: Was sind Alraunen?

In Hogwarts Legacy können wir unsere mysteriöse Kraft entfesseln und die Geheimnisse der Zauberwelt aufdecken. Vor allem aber wird uns im Unterricht, an der wohl bekanntesten Schule für Hexerei und Zauberei, wichtiges Wissen an die Hand gegeben.

Verwandlung, Zaubertränke, Pflege magischer Geschöpfe: Es dürfte unglaublich spannend werden, all dies zu erleben und mehr über die – zumindest für Muggel – geheime Welt der Magie zu erfahren. Etwas weniger spektakulär scheint jedoch der Kräuterkundeunterricht.

Dabei ist dieser essentiell. Denn Kräuter finden im Zauberalltag – zum Beispiel in Tränken – vielerlei Verwendung. Paradebeispiel ist die Alraune, die freilich jedem Potterhead ein Begriff ist. Für alle Muggel und Personen, die weniger mit der Pflanzenwelt vertraut sind, wollen wir in diesem Beitrag erklären, was es mit dem besonderen Gewächs auf sich hat.

Ohrenschützer auf! Es geht um Alraunen!

Die Alraune (lat.: Mandragora vernalis) ist ein Gewächs, dass vornehmlich gegen böse Zauber und Flüche eingesetzt wird. Ihre Zucht ist jedoch gar nicht so einfach und überdies auch gefährlich, wenn man sich nicht auskennt.

Alraunen durchlaufen, wie wir Menschen, verschiedene Entwicklungsstufen: Sie reifen von Babys, zu Jungpflanzen heran, bevor sie das Erwachsenenalter erreichen. Dabei müssen sie mehrfach umgetopft werden, damit sie sich möglichst gut entwickeln können.

An dieser Stelle kommen die Ohrenschützer ins Spiel. Beim Umtopfen stoßen die Alraunen betäubende Schreie aus, was nur allzu verständlich ist. Wer möchte schon aus seiner heimeligen Umgebung gerissen werden? Das Wort „betäubend“ ist hier jedoch äußerst ernst zu nehmen.

Wir wären nicht die ersten Schüler*innen, die bei der Alraunenpflege zu Boden gehen. Mit den Schreien der Alraune ist nicht zu spaßen! Es kann zu schweren Betäubungen, im schlimmsten Fall sogar zum Tod kommen. Folgender Clip zeigt, worauf ihr euch einlasst:

Die Alraune: Wichtiges Heilkraut gegen Flüche

Nach ungefähr einem Schuljahr sind die Alraunen reif und können in Tränken verarbeitet werden. Sie sind beispielsweise ein wirksames Gegengift gegen Flüche. Der Alraune-Wiederbelebungs-Trank vermag sogar, versteinerte Wesen wieder zum Leben zu erwecken. Das soll jedoch kein Anreiz sein, sich dem versteinernden Blick eines Basilisken auszusetzen!

Die Alraune gibt es übrigens auch in der Muggelwelt. Hier gelingt die Zucht natürlich ohne gefährliches Geschrei. Dennoch werden dem Gewächs auch hier magische Eigenschaften zugeschrieben, sodass sie früher eingesetzt wurde, um Dämonen auszutreiben.

Alraunen in Hogwarts Legacy

Auch in Hogwarts Legacy werden wir auf Alraunen stoßen. Immerhin bekommen wir es mit einigen fiesen Gegnern zu tun, die mit allerlei Flüchen um sich schießen. Die grünen Schreihälse helfen uns dabei, Feinde zu betäuben und ihnen ordentlich Schaden zuzufügen.

Ob zu einem Trank verarbeitet oder pur angewendet: Nutzt die besonderen Pflanzen, die euch Hogwarts Legacy an die Hand gibt. Aber geht behutsam mit den Kräutern um. Nicht dass ihr euch dabei selbst außer Gefecht setzt!