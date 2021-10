Amazon arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer ersten Herr der Ringe-Serie nach J. R. R. Tolkiens Mittelerde-Saga. Während die Dreharbeiten an den Originalschauplätzen der Film-Trilogien „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ in Neuseeland stattfinden, stellt sich für viele Fans die Frage: Wer wird wohl aus den HdR-Filmen auch in der Serie mitspielen?

Bereits im Vorfeld wurde leider ein Wiedersehen mit beliebten Figuren der HdR-Trilogie ausgeschlossen, da die Handlung im Zweiten Zeitalter spielt und somit tausende Jahre vor den Ereignissen der Filmen. Dennoch gibt es ein paar Ausnahmen: Die mächtige Elbin Galadriel wird auch in der Serie dabei sein, denn Zeit ist für die im Film von Cate Blanchett dargestellte Herrin des Waldes von Lórien releativ. Natürlich darf Sauron nicht fehlen, schließlich dreht sich die Serie um den dunklen Lord, sein Erstarken und die Herstellung der Ringe der Macht bis hin zu seinem Fall.

Herr der Ringe-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Story und Release

Erster Ringträger nach Sauron in HdR-Serie dabei?

Dabei darf nun eine wichtige Person aus Tolkiens Mittelerde-Epos nicht fehlen: Isildur. Die im Prolog der Filme-Trilogie von Peter Jackson vorgestellte Figur sorgte im Kampf gegen Sauron dafür, dass er mit seinem Schwert den Finger samt dem Einen Ring des dunklen Lords abhackte und daraufhin Saurons Vernichtung bedeutete – vorerst wenigstens, denn Saurons Rückkehr ist ja hinlänglich bekannt.

Die gut informierten US-Kollegen von Redanian Intelligence möchten nämlich erfahren haben, dass Schauspieler Maxim Baldry den besagten Isildur in der Serie darstellen wird. Bislang hält sich Amazon recht bedeckt über die Bekanntgabe der einzelnen Charakteren aus der Serie. Einzig Galadriel und indirekt auch Saurons Erscheinen wurden bestätigt.

Isildur mit dem Einen Ring im Prolog von „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ © Warner Bros. Pictures

Wer ist Isildur?

Isildur fand schon in Tolkiens Buchvorlage „Das Silmarillion“ über die Entstehungsgeschichte von Mittelerde eine erste Erwähnung und war erstmals im Prolog der Film-Trilogie über die Geschichte von Sauron zu sehen. Der Fürst Isildur ist Elendils Sohn und flieht zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder Anárion im Jahre 3319 des Zweiten Zeitalters aus dem untergehenden Númenor. Die Brüder werden die ersten Könige Gondors. Isildur regiert in Minas Ithil, bis diese im Jahr 3429 von Sauron eingenommen wird. In der Schlacht von Dagorlad gelingt es schließlich Isildur, den Einen Ring vom Finger Saurons abzuhacken und ihn damit zu besiegen.

Jedoch ist er zu schwach. Er verfällt der Macht des Ringes und weigert sich, ihn zu zerstören. Damit ist sein Schicksal besiegelt, denn der Reiz des Einen Ringes setzt zahlreiche Feinde auf ihn an. Isildur gerät in einen Hinterhalt und wird von Orks getötet, als ihm der Ring bei seinem Fluchtversuch vom Finger rutscht und ihn wieder sichtbar werden lässt. Der Eine Ring fällt in den Fluss und galt lange als verschollen, bis ihn Jahrhunderte später Gollum findet und er schließlich in die Hände von Bilbo Beutlin (in „Der Hobbit“) fällt. Der Rest dürfte bekannt sein.

Ein Name, sie alle zu knechten: Wie löst die Herr der Ringe-Serie das Titel-Problem?

HdR-Serie kommt 2022 auf Amazon Prime Video

Amazon hatte sich für ein kleines Vermögen die Rechte an der Fantasyserie sichern können und plant mit mindestens 5 Staffeln. Mit einem Budget von rund einer Milliarde US-Dollar dürfte die noch immer namenlose HdR-Serie zu den teuersten Produktionen aller Zeiten gehören. Ein Releasetermin wurde inzwischen für den 2. September 2022 bestätigt. Noch lässt ein erster Trailer auf sich warten.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021