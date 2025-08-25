Helldivers 2 erobert Xbox – Spielstart weltweit zeitgleich im August 2025

Helldivers 2 feiert sein Debüt auf den Xbox Series X/S am 26. August 2025. Dieses Datum markiert einen Wendepunkt für Sony, da es das erste Mal ist, dass ein exklusives Spiel auf einer Xbox-Konsole erscheint. Das Spiel von Arrowhead Game Studios hat bereits auf der PlayStation 5 und Windows eine große Fangemeinde gewonnen und wird nun auch die Xbox-Community erobern.

Helldivers 2: Wann geht es los?

Wann genau startet Helldivers 2 auf Xbox? Helldivers 2 wird weltweit gleichzeitig freigeschaltet, um sicherzustellen, dass niemand einen unfairen Vorteil erhält oder länger warten muss. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die um Mitternacht in der jeweiligen Zeitzone starten, wird Helldivers 2 in allen Regionen zur selben Zeit verfügbar sein. Hier sind die genauen Zeiten, wann das Spiel startet:

Stadt Lokale Zeit Zeitzone Los Angeles 01:00 AM PDT Mexico City 02:00 AM CDT New York 04:00 AM EDT Rio de Janeiro 05:00 AM BRT London 09:00 AM BST Stockholm 10:00 AM CEST Cape Town 10:00 AM GST Dubai 12:00 PM GST Neu-Delhi 01:30 PM IST Singapur 04:00 PM SGT Seoul 05:00 PM KST Tokio 05:00 PM JST Sydney 06:00 PM AEST Auckland 08:00 PM NZST

Vorfreude auf Helldivers 2

Kannst du Helldivers 2 vorab laden? Leider gibt es für Helldivers 2 auf der Xbox Series X/S keine Möglichkeit, das Spiel vorab zu laden. Du musst bis zum 26. August 2025 warten, um den Download zu starten. Die Größe des Spiels beträgt 35 GB, also plane genügend Zeit für den Download ein, besonders wenn das Spiel in deiner Region mitten in der Nacht startet.

Was erwartet dich beim Start von Helldivers 2? Ein besonderes Highlight ist das Halo 3: ODST Warbond, das gleich zu Beginn verfügbar sein wird. Mit diesem Crossover-Inhalt kannst du sofort loslegen, um das Event-Pass freizuschalten. Dafür benötigst du Super Credits, die du entweder im Spiel verdienst oder separat kaufst.

Helldivers 2 und die Zukunft

Was macht Helldivers 2 besonders? Helldivers 2 besticht durch sein kooperatives Gameplay, das taktisches Teamwork voraussetzt. Im 22. Jahrhundert angesiedelt, geht es um die Helldivers, eine Sondereinheit, die verschiedene Bedrohungen für die Menschheit bekämpft und Demokratie verbreitet. Mit einem satirischen Blick auf die Politik bietet das Spiel explosive Kämpfe und chaotische Missionen.

Das Spiel bietet außerdem ein Warbond-System, das nie abläuft. Diese Warbonds können mit der In-Game-Währung Super Credits erworben werden. Bis zum 26. August 2025 wurden sechzehn Warbonds veröffentlicht, darunter das begehrte Helldivers 2 x Halo: ODST Legendary Warbond.

Freust du dich auf die Veröffentlichung von Helldivers 2 auf der Xbox? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren mit!