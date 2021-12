So schließt sich der Kreis: Vor zwei Jahren kündigte das britische Entwicklerstudio Ninja Theory auf der Bühne des Microsoft Theater in Los Angeles während der Game Awards 2019 die Fortsetzung ihres Titels Hellblade: Senua’s Sacrefice an.

Dann blieb es still um den Nachfolger mit dem Namen Hellblade 2: Senua’s Saga, bis am 9. Dezember 2021 auf derselben Bühne der lang erwartete Trailer mit Einblick in das Gameplay präsentiert wurde.

Das ist keine Cinematic – das ist Gameplay!

Zwischen der Preisverleihung für das Best Independent Game und der Ankündigung von Star Wars Eclipse wurde mit einem knapp sechsminütigen Trailer das neue Abenteuer von Heldin Senua vorgestellt.

Computerspieljournalist und Gastgeber der TGA Geoff Keighley spricht einleitend aus, was nach dem Anschauen des Trailers wohl den meisten durch den Kopf ging:

„Als ich das sah, konnte ich nicht glauben, dass es sich um tatsächliches Gameplay handelte. Aber das ist es!“

Mit diesem Statement setzt er hohe Erwartungen an die nachfolgende Premiere.

Ein neues Level von filmischer Immersion

Der Trailer zeigt, wie Protagonistin Senua zusammen mit einer Gruppe von Kriegern eine Höhle betritt. Dort entdecken sie eine furchterregende Kreatur mit der ein wilder Kampf entbrennt. Als das Wesen schließlich auf die Heldin trifft, endet die Vorstellung mit einem Cliffhanger, die eine Verbindung zwischen Senua und dem Unbekannten andeutet.

Inszeniert werden die sechs Minuten durch dramatische Kamerafahrten und einem schnellen Wechsel der Aufnahmewinkel. Einzig die Einstellungen in der Verfolgerperspektive lassen Senua noch als Third-Person-Avatar eines Computerspiels erkennen. Vor allem das fehlende HUD (Head-up-Display) trägt zu einer nahtlosen Verwischung von Zwischensequenz und interaktivem Gameplay bei.

Wie auch schon im Vorgänger sind Senuas ausdrucksstarken Emotionen der Arbeit von Schauspielerin Melina Jürgens zu verdanken.

Keighley beschreibt „Hellblade 2“ als ein „new level of cinematic immersion“ und versichert abschließend nochmal: „It’s not a cinematic – That’s gameplay!“ Auch Entwicklerstudio Ninja Theory bestätigt auf YouTube unter ihrem Video, dass es sich um Ingame-Szenen handelt.

Das Action-Adveture erscheint exklusiv für PC und die Xbox Series X/S und wird Teil des Game Pass sein. Zum Releasetermin von „Hellblade 2: Senua’s Saga“ wurden dagegen keine Angaben gemacht.

The Game Awards 2021 können komplett auf YouTube nachgeholt werden. Bei uns findet ihr auch eine zusammenfassende Übersicht mit allen vorgestellten Spielen der fast vierstündigen Live-Show.