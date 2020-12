GTA Online Cayo Perico-Update: So findet ihr das Monster von Loch Ness (Easter-Egg)

Diese riesigen Spielwelten von Red Dead Redemption 2 und GTA 5 laden gerade dazu ein, gründlich erkundet zu werden. Schließlich hat Rockstar unzählige Geheimnisse und Easter-Eggs darin verbaut, die den Erkundungsdrang noch einmal deutlich verstärken – von mysteriösen UFOs, über Aliens unter einer Eisschicht bis hin zu einem geheimnisvollen Skelett am Meeresgrund.

Da GTA Online auf der Map von „GTA 5“ basiert, dürfen sich Spieler auch im Multiplayer richtig austoben und so manche Entdeckung machen. Mit dem vor kurzem veröffentlichten Cayo Perico-Update zu „GTA Online“ sind weitere Easter-Eggs hinzugekommen, die von euch entdeckt werden möchten. Dazu gehört unter anderem das Monster von Loch Ness, das ihr mit Glück an der Küste der neuen Insel Cayo Perico beobachten könnt. Wie genau das funktioniert, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Das Monster von Loch Ness in GTA Online

Der neue Heist lässt euch die Privatinsel von Drogenbaron „El Rubio“ betreten, um wichtige Dokumente zu stehlen. Doch ihr solltet euch bei der Erkundung der Insel unbedingt genügend Zeit lassen, da ihr euch durch die Entdeckung von Flucht-, Zugangspunkten und anderen interessanten Spots nicht nur das Finale des Raubüberfalls deutlich einfacher gestaltet, ihr könnt dabei auch eines der wohl coolsten Easter-Eggs im gesamten Spiel entdecken.

Einen Vorgeschmack darauf erhaltet ihr bereits auf der Strandparty von „El Rubio“. Hier stoßt ihr unweit des Festivals auf eine Sandskulptur von Nessie, dem berühmten Monster von Loch Ness. Dabei handelt es sich um einen Hinweis darauf, dass Nessie an der Küste von Cayo Perico auftauchen kann.

© Rockstar Games

Macht ihr von der Skulptur ein Foto und schickt dieses an Pavel, eurem U-Boot-Kapitän, antwortet dieser per Funkgerät auf euren Fund. Zwar überlegt Pavel kurz, doch dann ist er sich sicher, dass Nessie niemals so weit in den Süden schwimmen würde.

© Rockstar Games/ YouTube: GTASeriesVideos

So findet ihr Nessie in GTA Online

Um das Gegenteil zu beweisen, müsst ihr sehr aufmerksam das Heist-Finale spielen. Hier gibt es verschiedene Orte zu Beginn des Überfalls sowie während ihr die Insel verlasst, an denen das Monster auftauchen kann. Ihr könnt das Seeungeheuer mit viel Glück nur aus der Ferne beobachten. Nähert ihr euch dem Wesen, verschwindet dieses direkt wieder, während Pavel die Situation ein weiteres Mal kommentiert. Anscheinend handelt es sich bei Nessie um einen alten Freund von Pavel.

Was genau hinter dieser interessanten Geschichte und Freundschaft steckt, hat Rockstar anscheinend bislang nicht verraten, vielleicht gibt es aber noch weitere Hinweise in „GTA Online“, die mehr über das Monster von Loch Ness verraten und woher Pavel dieses kennt.

So sieht das Monster von Loch Ness aus der Ferne aus

Einige Spieler hatten die Möglichkeit (wahrscheinlich ein Bug), sich dem Wesen zu nähern und es genauer zu betrachten, ohne dass es wieder verschwindet. Offensichtlich handelt es sich dabei um eine einfache Requisite, die über keinerlei Sounds oder Animationen verfügt und die Rockstar nur als cooles Easter-Egg eingebaut hat, ohne dabei eine tiefere Bedeutung zu forcieren. Doch wer weiß?

Möchtet ihr während des Raubüberfalls die goldene Perico Pistol an euch bringen, solltet ihr euch unsere Erklärung dazu durchlesen, was ihr dafür machen müsst.

Habt ihr Nessie ebenfalls bereits beobachten können? Schreibt uns gerne euer Aufeinandertreffen mit dem Monster von Loch Ness in die Kommentare und an welchen Ort dies geschehen ist.