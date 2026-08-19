GTA 6: Sensor Tower schätzt Vorbestellungen auf 429 Millionen Dollar – PS5 deutlich vorn

Die Vorbestellungen von GTA 6 sollen bereits einen Umsatz von mehreren hundert Millionen US-Dollar erreicht haben. Einer aktuellen Schätzung von Sensor Tower zufolge entfällt ein Großteil der bisherigen Verkäufe auf die PS5. Offizielle Zahlen von Rockstar Games oder Take-Two liegen allerdings nicht vor.

Der Veröffentlichung von GTA 6 am 19. November 2026 fiebern Millionen Spieler entgegen. Wie groß das Interesse schon Monate vor dem Release ausfällt, sollen neue Schätzwerte des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower verdeutlichen.

Demnach wurde GTA 6 bislang etwa 4,38 Millionen Mal vorbestellt. Der dadurch erzielte Bruttoumsatz wird auf rund 429 Millionen US-Dollar geschätzt. Das entspricht einem durchschnittlichen Verkaufspreis von knapp 98 Dollar pro Exemplar.

Wichtig ist die Einordnung, denn die Zahlen stammen nicht von Rockstar Games, Take-Two, Sony oder Microsoft. Sensor Tower berechnet sie mithilfe eigener Datenquellen und Analysemodelle. Es handelt sich daher um Marktprognosen und nicht um bestätigte Verkaufsstatistiken.

Rund 77 Prozent der Vorbestellungen sollen auf die PS5 entfallen

Wie verteilen sich die GTA-6-Vorbestellungen auf PS5 und Xbox? Laut dem laufend aktualisierten Sales-Tracker von Sensor Tower entfallen ungefähr 77 Prozent der geschätzten Vorbestellungen auf die PlayStation 5.

Sensor Tower geht von rund 3,38 Millionen verkauften PS5-Exemplaren aus. Der damit verbundene Umsatz soll bei ungefähr 331 Millionen US-Dollar liegen.

Für Xbox Series X und Xbox Series S werden rund eine Million Vorbestellungen und ein Umsatz von etwa 98 Millionen US-Dollar geschätzt. Das entspräche einem Plattformanteil von 23 Prozent.

Die Schätzwerte im Überblick:

Gesamt: 4,38 Millionen Vorbestellungen

Geschätzter Gesamtumsatz: 429 Millionen US-Dollar

PS5: 3,38 Millionen Einheiten

PS5-Anteil: 77 Prozent

PS5-Umsatz: 331 Millionen US-Dollar

Xbox Series X/S: rund eine Million Einheiten

Xbox-Anteil: 23 Prozent

Xbox-Umsatz: 98 Millionen US-Dollar

Ein deutlicher Vorsprung der PS5 wäre angesichts der größeren installierten Hardwarebasis grundsätzlich plausibel. Wie groß der tatsächliche Unterschied ausfällt, lässt sich ohne offizielle Verkaufszahlen aber nicht abschließend beurteilen.

Microsoft widersprach bereits einer früheren Auswertung, die auf Affiliate-Klicks basierte und einen noch deutlich größeren Vorsprung der PS5 nahelegte. Ein Xbox-Sprecher erklärte damals, solche Daten würden die realen Vorbestellungen nicht abbilden. Gleichzeitig sprach das Unternehmen von Rekordbestellungen, ohne konkrete Zahlen zu veröffentlichen.

Die Sensor-Tower-Auswertung beruht zwar auf anderen Daten und eigenen Marktmodellen, bleibt aber ebenfalls eine Schätzung.

Sensor Tower aktualisiert den Tracker regelmäßig

Die Entwicklung der Schätzwerte lässt sich anhand früherer Angaben nachvollziehen. In einem Sensor-Tower-Beitrag vom Juli war noch von 3,15 Millionen PS5- und 930.000 Xbox-Vorbestellungen die Rede.

Zu diesem Zeitpunkt bezifferte das Marktforschungsunternehmen den kombinierten Umsatz auf 395 Millionen US-Dollar. Die aktuellen Werte würden somit einen Zuwachs von ungefähr 300.000 Vorbestellungen und 34 Millionen Dollar bedeuten.

Sensor Tower bezeichnet seine PC- und Konsolendaten selbst als Schätzungen. Die zugrunde liegende Plattform Video Game Insights verwendet dafür umfangreiche Datenbestände, öffentliche Spielerprofile und proprietäre Berechnungsmodelle. Die Ergebnisse können deshalb einen Markttrend abbilden, sind aber nicht mit internen Abrechnungsdaten eines Publishers gleichzusetzen.

Teurere Ultimate Edition beeinflusst den Durchschnittspreis

Der ungewöhnlich hohe Durchschnittspreis von knapp 98 Dollar deutet darauf hin, dass viele frühe Käufer zur teureren Ultimate Edition gegriffen haben. Sie kostet in den USA 99,99 Dollar, während Rockstar für die Standard Edition 79,99 Dollar verlangt.

Sensor Tower hatte zuvor geschätzt, dass rund 89 Prozent der frühen Vorbestellungen auf die Ultimate Edition entfallen. Auch dieser Wert wurde allerdings nicht von Rockstar oder Take-Two bestätigt.

Gerade in der frühen Vorbestellungsphase sind besonders engagierte Fans überdurchschnittlich stark vertreten. Sie entscheiden sich häufiger für kostspieligere Sammler- oder Premiumausgaben. Der Anteil der Standard Edition könnte daher deutlich wachsen, je näher die Veröffentlichung rückt und je mehr Gelegenheitsspieler vorbestellen.

Take-Two hat in seiner offiziellen Ankündigung der Vorbestellungen lediglich Preise, Inhalte und Verfügbarkeit bestätigt. Aussagen darüber, welche Edition sich besser verkauft, machte das Unternehmen nicht.

Welche Inhalte bietet die Ultimate Edition?

Die Ultimate Edition von GTA 6 enthält eine Sammlung zusätzlicher Fahrzeuge, Waffen, Kleidungsstücke und weiterer Premiuminhalte rund um Jason und Lucia. Konkrete Details zu allen Boni nennt Rockstar auf der offiziellen Produktseite.

Sämtliche Vorbestellungen und Käufe vor dem 20. November 2026 erhalten außerdem das Vintage Vice City Pack. Bei digitalen Vorbestellungen kommt ein kostenloser Monat GTA+ hinzu, der bereits vor der Veröffentlichung eingelöst werden kann.

Die zusätzlichen Inhalte und der vergleichsweise geringe Preisunterschied von 20 Dollar könnten erklären, weshalb sich besonders viele frühe Käufer für die Ultimate Edition entscheiden.

Keine offiziellen Verkaufszahlen von Rockstar

Trotz der hohen Schätzwerte sollte nicht davon gesprochen werden, dass GTA 6 bereits nachweislich 429 Millionen Dollar eingenommen oder 4,38 Millionen Exemplare verkauft hat. Bestätigen könnten das ausschließlich Rockstar Games beziehungsweise der Mutterkonzern Take-Two.

Die Sensor-Tower-Daten liefern dennoch einen interessanten Hinweis auf die Größenordnung der Nachfrage. Sollte die Auswertung ungefähr zutreffen, hätte GTA 6 bereits drei Monate vor seiner Veröffentlichung mehr als vier Millionen Vorbestellungen erreicht.

Wie stark die Zahlen nach der nächsten großen Gameplay-Präsentation steigen, bleibt abzuwarten. Der Release von GTA 6 ist für den 19. November 2026 auf PS5 und Xbox Series X/S vorgesehen. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Habt ihr GTA 6 bereits vorbestellt? Falls ja, auf welcher Plattform und für welche Edition habt ihr euch entschieden? Schreibt es uns in die Kommentare.