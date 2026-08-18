GTA 6 sieht in neuem PS5-Trailer plötzlich anders aus – Fans entdecken Änderungen an Lucia

Sony hat eine neue Ausgabe seiner Werbekampagne „It Happens On PS5“ veröffentlicht. Neben Titeln wie „Marvel’s Wolverine“ und „God of War: Laufey“ ist darin auch GTA 6 zu sehen. Obwohl Sony lediglich eine bereits bekannte Szene verwendet, sorgen einige auffällige Unterschiede derzeit für Diskussionen.

Der kurze Ausschnitt zeigt Jason Duval auf dem Heck eines Cabriolets, während Lucia am Steuer sitzt. Die Szene stammt ursprünglich aus dem zweiten Trailer zu Grand Theft Auto 6, der im Mai 2025 veröffentlicht wurde. In Sonys neuer PS5-Werbung wirkt das Material jedoch zumindest auf den ersten Blick verändert.

Bekannte GTA-6-Szene ohne schwarze Balken

Der auffälligste Unterschied betrifft das Bildformat. Im zweiten Trailer wurde die Szene mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand präsentiert. In dem neuen PS5-Video füllt sie dagegen den gesamten Bildschirm aus.

A scene from the GTA VI Trailer 2 has had its letterboxing removed in PlayStation’s latest ad, “It Happens on PS5.”



The brightness has also been noticeably increased, revealing even more detail in the scene.



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Dabei könnte es sich allerdings lediglich um eine Anpassung für Sonys Werbespot handeln. Das Entfernen der Balken ist daher kein eindeutiger Beleg dafür, dass Rockstar Games das Bildformat des eigentlichen Spiels verändert hat.

Fans wollen darüber hinaus Unterschiede bei der Beleuchtung erkannt haben. Die Szene wirkt in der PS5-Werbung heller als im ursprünglichen Trailer. Dadurch sind verschiedene Details an den Figuren und im Innenraum des Autos besser zu erkennen.

Sieht Lucia im neuen Material anders aus?

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält erneut Lucia. Im direkten Vergleich erscheinen ihre Haare etwas brauner, während ihre Augenbrauen weniger stark ausgeprägt wirken. Auch einzelne Gesichtszüge scheinen sich leicht vom Material aus Trailer 2 zu unterscheiden.

Ob Rockstar Games das Charaktermodell tatsächlich überarbeitet hat, lässt sich anhand des kurzen Ausschnitts jedoch nicht zuverlässig feststellen. Die Unterschiede könnten ebenso durch die hellere Farbkorrektur, eine andere Komprimierung oder die Bearbeitung des Materials für den PS5-Trailer entstanden sein.

Dass sich Charaktermodelle, Beleuchtung und Effekte während der Entwicklung verändern, wäre grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Bis zur Veröffentlichung von GTA 6 arbeitet Rockstar Games weiterhin an der technischen und visuellen Ausarbeitung des Spiels. Eine offizielle Bestätigung für ein verändertes Lucia-Modell gibt es bislang aber nicht.

Neuer Blick auf GTA 6 folgt am 27. August

Eine deutlich bessere Grundlage für Vergleiche dürfte der angekündigte „Extended Look“ liefern. Rockstar Games wird die ausführliche Präsentation am 27. August 2026 zunächst auf Netflix zeigen. Später am selben Tag soll das Video außerdem über den offiziellen YouTube-Kanal und die Website von Rockstar Games verfügbar werden.

Spätestens dann dürfte sich zeigen, wie stark sich die aktuelle Version von GTA 6 vom Material aus dem Jahr 2025 unterscheidet. Fans werden dabei vermutlich nicht nur Lucia und Jason genau unter die Lupe nehmen, sondern auch Beleuchtung, Verkehr, Animationen und die Darstellung von Vice City analysieren.

Der Release von GTA 6 ist weiterhin für den 19. November 2026 geplant. Das Open-World-Spiel erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Rockstar Games spricht auf der offiziellen Produktseite außerdem davon, dass GTA 6 auf der PS5 „am besten“ spielbar sein soll, nennt bislang jedoch keine vollständigen technischen Details zu den möglichen PlayStation-Vorteilen.

Sind euch die Unterschiede an Lucia ebenfalls aufgefallen, oder handelt es sich eurer Meinung nach lediglich um eine andere Beleuchtung und Videobearbeitung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.