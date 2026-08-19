GTA-6-Leaks im Netz – warum ein Clip Erwartungen, Spoiler und Frust anheizt

Neues, mutmaßlich geleaktes Material zu GTA 6 zieht derzeit weite Kreise. Zwei kurze Videos sollen Ausschnitte aus dem Spiel sowie eine bislang unbekannte Darstellung der Karte zeigen. Obwohl die Aufnahmen auf den ersten Blick plausibel wirken, fehlt weiterhin eine offizielle Bestätigung durch Rockstar Games. Gleichzeitig werden den Clips zahlreiche Funktionen zugeschrieben, die darin teilweise gar nicht eindeutig zu erkennen sind.

Kaum ein kommendes Spiel wird so aufmerksam verfolgt wie GTA 6. Entsprechend schnell verbreiten sich derzeit zwei Videos, die angeblich aus einer aktuellen Version des Open-World-Spiels stammen. Zu sehen sein sollen unter anderem kurze Gameplay-Sequenzen, Menüs und eine größere Ansicht der Spielwelt.

Die Echtheit des Materials lässt sich gegenwärtig nicht zweifelsfrei bestätigen. Die Präsentation, mehrere bekannte Orte und die grundsätzliche Gestaltung erinnern zwar an das bisher offiziell gezeigte Material. Das reicht allerdings nicht aus, um eine Fälschung, eine aufwendige Rekonstruktion oder Aufnahmen aus einer älteren Entwicklungsfassung auszuschließen.

Rockstar Games und Take-Two haben sich zu den aktuellen Videos bislang nicht öffentlich geäußert.

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Was in den angeblichen GTA-6-Clips zu sehen sein soll

Die beiden Videos sind jeweils etwas länger als eine Minute und liegen in einer Auflösung von 1.280 × 720 Pixeln vor. Sie zeigen offenbar mehrere voneinander getrennte Ausschnitte und keine zusammenhängende Spielszene.

Die größte Aufmerksamkeit erhält eine Kartenansicht, die Teile von Vice City und der umliegenden Region Leonida darstellen soll. Darauf lassen sich eine dicht bebaute Metropole, weitläufige Küstenabschnitte, mehrere Inseln, Straßenverbindungen und deutlich dünner besiedelte Gebiete erkennen.

Die Struktur passt grundsätzlich zu Rockstars bisheriger Beschreibung von Leonida. Neben Vice City hat das Studio bereits verschiedene Regionen wie die Leonida Keys, den Mount Kalaga National Park, Ambrosia, Port Gellhorn und die Grassrivers vorgestellt. Ob die angebliche Leak-Karte tatsächlich aus dem Spiel stammt und wie vollständig sie ist, bleibt jedoch offen.

Selbst im Fall ihrer Echtheit wäre nicht automatisch die gesamte begehbare Spielwelt zu sehen. Karten können während der Entwicklung unvollständig sein, verschiedene Zoomstufen verwenden oder Bereiche ausblenden, die erst im weiteren Spielverlauf freigeschaltet werden.

Tanksystem, Basketball und weitere angebliche Features

Parallel zu den Videos verbreiten sich lange Listen mit vermeintlich bestätigten Spielmechaniken. Besonders häufig ist von einem Tanksystem für Fahrzeuge die Rede. Demnach könnten Autos in GTA 6 nicht mehr unbegrenzt gefahren werden, sondern müssten regelmäßig an Tankstellen mit Kraftstoff versorgt werden.

Die Aufnahmen liefern dafür bislang keinen eindeutigen Beweis. Einzelne Symbole, Anzeigen oder Interaktionen können unterschiedlich interpretiert werden. Ohne zusätzlichen Kontext lässt sich nicht feststellen, ob ein sichtbares Element tatsächlich den Kraftstoffstand darstellt, zu einer Mission gehört oder eine völlig andere Funktion besitzt.

Ähnlich sieht es bei den Behauptungen rund um spielbares Basketball aus. Sportplätze und entsprechende Umgebungen würden grundsätzlich zur Spielwelt von Vice City passen. Daraus folgt aber nicht zwangsläufig, dass Basketball als vollständige Nebenaktivität enthalten sein wird. Bereits seit Jahren kursieren entsprechende Spekulationen, die durch das neue Material nun erneut aufgegriffen werden.

Darüber hinaus werden den Clips unter anderem folgende Funktionen zugeschrieben:

ein überarbeitetes Inventar

begrenzte Waffen, die sichtbar am Körper getragen werden

neue Fähigkeiten für Jason und Lucia

umfangreichere Fahrzeuginteraktionen

zusätzliche Sport- und Freizeitaktivitäten

eine detailliertere Polizei- und Fahndungsmechanik

neue Überlebens- oder Rollenspielelemente

Einige dieser Punkte passen zu früheren Entwicklungsaufnahmen oder zu Rockstars bisherigen Aussagen über eine besonders immersive Spielwelt. Die aktuellen Videos bestätigen sie deshalb aber nicht automatisch.

Warum selbst echte Aufnahmen nicht den finalen Stand zeigen müssen

Sollte es sich tatsächlich um internes Gameplay handeln, wäre weiterhin entscheidend, aus welcher Entwicklungsphase die Aufnahmen stammen. Benutzeroberflächen, Animationen, Platzhalter und vollständige Spielsysteme können bis zur Veröffentlichung erheblich verändert werden.

Das zeigte bereits der umfangreiche GTA-6-Leak aus dem Jahr 2022. Damals gelangten zahlreiche Videos aus einer frühen Entwicklungsfassung ins Internet. Viele Szenen verwendeten unfertige Animationen, technische Testumgebungen und sichtbare Entwicklungswerkzeuge. Rockstar bestätigte seinerzeit einen unbefugten Zugriff auf seine Systeme, betonte aber zugleich, dass die Arbeiten am Spiel planmäßig fortgesetzt würden.

Auch aktuelle Aufnahmen könnten aus einer Testversion stammen, die ausschließlich für interne Prüfungen gedacht war. Aus niedrig aufgelösten und zusammengeschnittenen Szenen lassen sich daher keine verlässlichen Aussagen über Grafikqualität, Bildrate oder den endgültigen Funktionsumfang ableiten.

Reuploads machen die Einordnung immer schwieriger

Ein zusätzliches Problem besteht in der Art, wie sich das Material verbreitet. Die ursprünglichen Videos werden heruntergeladen, neu kodiert, gekürzt und mit eigenen Texteinblendungen versehen. Dadurch geht zunehmend verloren, aus welcher Quelle die jeweiligen Ausschnitte stammen und ob sie nachträglich verändert wurden.

Mittlerweile kursieren neben den eigentlichen Aufnahmen zahlreiche Standbilder, Vergrößerungen und bearbeitete Kartendarstellungen. Einige Accounts ergänzen das Material um vermeintliche Insiderinformationen, ohne deren Herkunft offenzulegen.

So entsteht schnell der Eindruck, alle genannten Funktionen seien Bestandteil desselben Leaks. Tatsächlich handelt es sich häufig um eine Mischung aus sichtbaren Details, älteren Gerüchten, Interpretationen und frei ergänzten Behauptungen.

Auch mögliche Löschungen oder Copyright-Beschwerden wären kein abschließender Beleg für die Echtheit. Take-Two geht regelmäßig gegen unerlaubt verwendete Inhalte und Projekte auf Basis seiner Marken vor. Eine Entfernung kann daher zwar ein Indiz sein, bestätigt aber nicht automatisch, dass sämtliche gezeigten Inhalte aus GTA 6 stammen.

Spoiler lassen sich inzwischen kaum vermeiden

Neben den Diskussionen über Spielmechaniken wächst die Sorge vor möglichen Spoilern. Schon Vorschaubilder und Überschriften können Ortsnamen, Missionsdetails oder Bestandteile der Karte verraten. Wer GTA 6 möglichst unvoreingenommen erleben möchte, muss deshalb zunehmend vorsichtig mit sozialen Netzwerken umgehen.

Besonders problematisch sind Accounts, die geleakte Inhalte direkt in Vorschaubildern zeigen. Nutzer müssen das entsprechende Video nicht einmal öffnen, um möglicherweise mit unerwünschten Details konfrontiert zu werden.

Wir verzichten daher bewusst darauf, die beiden Videos, einzelne Bilder daraus oder die mutmaßlich geleakte Karte einzubinden. Die darin diskutierten Informationen lassen sich redaktionell einordnen, ohne das nicht autorisierte Material erneut zu verbreiten.

Offizielle Präsentation könnte bald für Klarheit sorgen

Rockstar Games wird bereits am 27. August 2026 einen ausführlicheren Blick auf GTA 6 veröffentlichen. Die Präsentation startet zunächst auf Netflix und wird anschließend auch über Rockstars offizielle Kanäle kostenlos abrufbar sein.

Dabei dürfte erstmals ausführlicheres und ausdrücklich für die Öffentlichkeit bestimmtes Material gezeigt werden. Ob Rockstar auf die aktuell diskutierten Systeme eingeht oder beispielsweise die Karte, Nebenaktivitäten und Fahrzeugmechaniken näher vorstellt, ist noch nicht bekannt.

Bis dahin gilt: Die beiden Videos wirken auf den ersten Blick durchaus plausibel, ihre Herkunft ist aber nicht abschließend geklärt. Insbesondere das angebliche Tanksystem, spielbares Basketball und zahlreiche weitere Funktionen sollten deshalb nicht als bestätigt behandelt werden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt.

Was ist eure Einschätzung: Haltet ihr die aktuellen Aufnahmen für echt oder wartet ihr lieber auf die offizielle Präsentation von Rockstar Games? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.