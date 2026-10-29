Rockstar Games hat weitere Details zur Musik von GTA 6 bekannt gegeben. Der offizielle Original Score stammt vom französischen Elektro-Duo Justice und erscheint am 11. Dezember 2026. Neben der digitalen Veröffentlichung dürfen sich Fans auch auf eine Doppel-CD und eine Triple-Vinyl-Ausgabe freuen.

Bereits heute, am 29. Oktober, gibt es einen weiteren Vorgeschmack auf den Soundtrack: Justice haben gemeinsam mit dem französischen Elektroproduzenten Gesaffelstein den neuen Track „Pusher“ veröffentlicht.

Der Original Score umfasst insgesamt 30 Tracks und enthält Kompositionen, die Justice eigens für Grand Theft Auto 6 geschaffen haben.

GTA 6: Justice veröffentlicht 30 Tracks auf CD und Vinyl

Der offizielle Soundtrack trägt den Titel „Grand Theft Auto VI: Original Score“ und erscheint am 11. Dezember auf den großen Musik-Streamingplattformen.

Wer die Musik lieber physisch besitzen möchte, kann zwischen einer Doppel-CD und einer Triple-Vinyl-Ausgabe wählen.

Die Veröffentlichung umfasst 30 Tracks aus der Sammlung an Kompositionen, die Justice für GTA 6 produziert haben.

Darunter befindet sich auch „Flower in a Hurricane“, das bereits im offiziellen Launch-Trailer von GTA 6 zu hören war. An dem Song sind neben Justice auch Tame Impala, SZA und King Gizzard & the Lizard Wizard beteiligt.

Laut Rockstar sind außerdem zusätzliche digitale Bonustracks vorgesehen.

Der Original Score lässt sich bereits vorab speichern beziehungsweise in den physischen Editionen vorbestellen.

Den Original Score offiziell vormerken oder vorbestellen.

Neuer GTA-6-Song „Pusher“ mit Gesaffelstein veröffentlicht

Passend zur Ankündigung haben Justice heute einen weiteren Track veröffentlicht.

„Pusher“ entstand in Zusammenarbeit mit Gesaffelstein, der ebenfalls aus Frankreich stammt und für seinen elektronischen Sound bekannt ist.

Der Song ist ab sofort über die offiziellen Musikplattformen verfügbar.

„Pusher“ auf den offiziellen Musikplattformen hören.

Damit bekommen Fans bereits vor der Veröffentlichung des vollständigen Soundtracks einen weiteren Eindruck von der musikalischen Ausrichtung von GTA 6.

Original Score und GTA VI: The Album sind nicht dasselbe

Rockstar unterscheidet zwischen dem Original Score von Justice und der separaten Veröffentlichung „Grand Theft Auto VI: The Album“.

Während der Original Score die eigens für das Spiel komponierte Musik umfasst, handelt es sich bei „The Album“ um eine weitere offizielle Musikveröffentlichung.

Auf der offiziellen GTA-6-Musikseite finden sich darüber hinaus bereits Hörproben ausgewählter Radiosender sowie weitere Singles aus dem Spiel.

Dort hat Rockstar unter anderem sechs Radiostationen vorgestellt, die einen ersten Eindruck von der musikalischen Vielfalt in Leonida vermitteln.

Die vollständigen Informationen findet ihr auf Rockstars offizieller GTA-6-Musikseite.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der vollständige Original Score folgt damit rund drei Wochen nach dem Spiel.

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