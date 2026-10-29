Crimson Desert erhält am 29. Oktober 2026 seine große Erweiterung Charting the Unknown. In Deutschland erfolgt die Freischaltung laut dem offiziellen Zeitplan um 23 Uhr für PS5, Xbox Series X und S, Steam sowie den Epic Games Store.

Ein sofortiger Einstieg in sämtliche Inhalte ist allerdings nicht möglich. Pearl Abyss knüpft die neuen Geschichten und mehrere Gameplay-Systeme an unterschiedliche Fortschrittsbedingungen im Hauptspiel.

Neue Epiloge setzen das Ende der Hauptgeschichte voraus

Wer die neuen Geschichten von Kliff, Oongka und Damiane erleben möchte, muss zunächst die komplette Hauptgeschichte von Crimson Desert abschließen. Anschließend lassen sich die drei Handlungsstränge über das Journal starten. Inhaltlich dienen sie als Epiloge und zeigen, wie es für die Figuren nach den Ereignissen des Hauptspiels weitergeht.

Deutlich niedriger fällt die Voraussetzung für die zusätzliche Ozeangeschichte aus. Sie wird bereits verfügbar, sobald die Hauptmission Howling Hill abgeschlossen wurde. Damit können Fans zumindest einen Teil der erzählerischen Erweiterung erreichen, ohne vorher den Abspann gesehen zu haben.

Die Voraussetzungen für Schiffe, Häuser und weitere Inhalte

In der offiziellen DLC-Übersicht nennt Pearl Abyss die Bedingungen für die wichtigsten Neuerungen. Diese unterscheiden sich je nach Aktivität deutlich:

Unterwassererkundung: Das Tauchen ist ohne besondere Freischaltbedingung möglich. Unter Wasser verbrauchen die Figuren allerdings Atemluft, weshalb Taucheranzüge und passende Ausrüstung hilfreich sind.

Das Tauchen ist ohne besondere Freischaltbedingung möglich. Unter Wasser verbrauchen die Figuren allerdings Atemluft, weshalb Taucheranzüge und passende Ausrüstung hilfreich sind. Eigene Schiffe: Zunächst muss das Greymane-Lager bei Howling Hill errichtet werden. Danach wird eine zugehörige Questreihe verfügbar. Schiffe lassen sich anschließend über eine Entsendungsmission im Hafen bauen oder bei der Leitung eines Flottenbüros kaufen.

Zunächst muss das Greymane-Lager bei Howling Hill errichtet werden. Danach wird eine zugehörige Questreihe verfügbar. Schiffe lassen sich anschließend über eine Entsendungsmission im Hafen bauen oder bei der Leitung eines Flottenbüros kaufen. Erweitertes Bausystem: Für den Bau eines eigenen Hauses werden das Lager bei Howling Hill und Lukes Auftrag aus der Greymanes-Fraktionsquest Grounds of the Sunrise benötigt.

Für den Bau eines eigenen Hauses werden das Lager bei Howling Hill und Lukes Auftrag aus der Greymanes-Fraktionsquest Grounds of the Sunrise benötigt. Burgen: Drei Festungen können übernommen und eingerichtet werden. Dafür müssen die Hauptgeschichte sowie die jeweiligen Quests abgeschlossen und die zugehörigen Stützpunkte befreit werden.

Drei Festungen können übernommen und eingerichtet werden. Dafür müssen die Hauptgeschichte sowie die jeweiligen Quests abgeschlossen und die zugehörigen Stützpunkte befreit werden. Betriebe: Restaurants, Schmieden und andere Geschäfte werden über die Weltkarte verwaltet. Voraussetzung sind das Greymane-Lager und die Fraktionsquest zur Befreiung der jeweiligen Region.

Restaurants, Schmieden und andere Geschäfte werden über die Weltkarte verwaltet. Voraussetzung sind das Greymane-Lager und die Fraktionsquest zur Befreiung der jeweiligen Region. Garden of Trials: Die Bossherausforderung wird nach Abschluss der Hauptquestreihe freigeschaltet und belohnt erfolgreiche Durchläufe mit besonderen Gegenständen.

Die Bossherausforderung wird nach Abschluss der Hauptquestreihe freigeschaltet und belohnt erfolgreiche Durchläufe mit besonderen Gegenständen. Beziehungen und Feste: Kliff, Oongka und Damiane können Vertrauen aufbauen, Romanzen beginnen und heiraten. Bei einem ausreichend ausgebauten Greymane-Lager besuchen eng verbundene Figuren außerdem das Camp.

Parallel zur Erweiterung veröffentlicht Pearl Abyss einen Patch für das Hauptspiel. Dieser muss installiert sein, bevor Charting the Unknown gestartet werden kann. Auf der PS5 steht der Vorabdownload bereits 24 Stunden vor der Freischaltung bereit, während der Download auf Xbox und PC erst zum Release beginnt.

Die Erweiterung folgt auf das kostenlose Enhanced Update vom 25. August 2026. Dieses bündelte die vorherigen Aktualisierungen und ergänzte unter anderem neue Zwischensequenzen, zusätzliche Storymomente sowie eine deutsche Sprachausgabe.

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