Während des Halloween-Events in GTA Online könnt ihr euch wieder auf die Suche nach insgesamt 200 Jack O’Lanterns machen. Die Kürbisse sind über Los Santos und Blaine County verteilt und können während des Events eingesammelt werden.

Damit ihr nicht stundenlang jeden Hauseingang und jede Straßenecke absuchen müsst, haben wir sämtliche 200 Fundorte auf unserer interaktiven GTA-Online-Karte markiert.

Ihr könnt die Kürbisse direkt auf der Karte abhaken und so jederzeit nachvollziehen, welche Fundorte ihr bereits besucht habt.

Alle 200 Kürbisse auf der GTA-Online-Karte

GTA Online: Alle 200 Kürbisse Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Auf der interaktiven Karte findet ihr sämtliche 200 Jack O’Lanterns. Der Kürbisfilter ist beim Öffnen bereits aktiviert. Die Karte lässt sich verschieben und vergrößern; klickt auf einen Marker, um den jeweiligen Fundort auszuwählen.

Über „Mark collected“ hakt ihr einen Kürbis für euren aktuellen Sammeldurchlauf ab. Mit „Start new collection run“ beginnt ihr bei Bedarf einen neuen Durchgang. „Show on map“ zeigt den jeweiligen Fundort auf der Karte.

Eure gesammelten Kürbisse werden für den aktuellen Durchlauf automatisch im Browser gespeichert. Mit einem kostenlosen GTADB-Konto könnt ihr außerdem dauerhaft festhalten, welche Fundorte ihr bereits besucht habt.

Wichtig: Die Karte ist nicht mit eurem GTA-Online-Spielstand verbunden. Ihr müsst die gefundenen Kürbisse selbst markieren.

Welche Belohnungen gibt es für die Kürbisse?

Die Jack O’Lanterns gehören zu den wiederkehrenden Halloween-Sammelaktivitäten in GTA Online. Beim Einsammeln können unterschiedliche Trick-or-Treat-Effekte auftreten – positive Überraschungen ebenso wie unerwartete negative Effekte.

Besonders interessant sind die Belohnungsschwellen für zehn und 200 Kürbisse. Wer innerhalb eines Tages zehn Jack O’Lanterns einsammelt, erhält laut Rockstars ursprünglicher Ankündigung 50.000 GTA-Dollar. Beim ersten erfolgreichen Abschluss schaltet ihr außerdem die Horror-Kürbis-Maske frei.

Wer sämtliche 200 Kürbisse innerhalb eines Tages einsammelt, erhält zusätzlich das exklusives Halloween-T-Shirt Pumpkin Tee sowie weitere 50.000 GTA-Dollar. Die aktuelle Rockstar-Ankündigung für 2026 nennt für diesen Meilenstein keinen konkreten Betrag.

Die Kürbisse lassen sich während des Halloween-Events täglich erneut sammeln. Die Geldbelohnung für zehn Kürbisse könnt ihr deshalb auch an weiteren Tagen erhalten.

Zusätzlich gewährt Rockstar während des Halloween-Events 2026 doppelte GTA-Dollar und RP für das Sammeln von Jack O’Lanterns. Dieser Eventbonus ist keine automatische Verdopplung der festen Meilenstein-Belohnungen.

Kann ich die Kürbisse jeden Tag erneut einsammeln?

Ja, die Kürbisse sind als wiederholbare Halloween-Sammelaktivität angelegt. Ihr könnt während des Events an mehreren Tagen erneut auf Kürbissuche gehen.

Unsere Karte unterscheidet deshalb zwischen dauerhaft besuchten Fundorten und dem aktuellen Sammeldurchlauf. Wenn ihr eine neue Runde starten möchtet, nutzt „Start new collection run“. Damit setzt ihr nur die Markierungen des aktuellen Durchlaufs auf diesem Gerät zurück; die früher besuchten Fundorte bleiben erhalten. Dieser manuelle Karten-Neustart ändert nichts an eurem GTA-Online-Spielstand und ersetzt nicht den täglichen Reset im Spiel. Eine feste Reset-Uhrzeit geben wir nicht an.

Wie lange gibt es die Jack O’Lanterns in GTA Online?

Die Kürbisse sind Teil des Halloween-Events 2026, das am 1. Oktober begonnen hat und bis einschließlich 4. November läuft. Wer die Sammelaktivität noch abschließen möchte, sollte die verbleibenden Eventtage nutzen.

Die Fundorte bleiben anschließend auf unserer Karte dokumentiert, damit ihr sie auch bei einer späteren Rückkehr der Halloween-Aktivität wiederfinden könnt. Nach dem Event werden die Marker nicht als aktuell sammelbar gekennzeichnet.

Weitere Halloween-Sammelaktivitäten in GTA Online

Neben den Kürbissen gibt es weitere saisonale Aktivitäten. Bei Ghosts Exposed müsst ihr Geister fotografieren, während die zeitweise verfügbaren Peyote-Pflanzen euch in Tiere verwandeln. Unser Geister-Guide zeigt die Fundorte und Erscheinungszeiten.

Weitere Sammelobjekte findet ihr über die Filter der interaktiven GTA-Online-Karte.

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