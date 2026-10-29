Kurz vor dem Release von GTA 6 bekommen wir erneut frisches Bildmaterial aus Rockstars kommendem Open-World-Blockbuster zu sehen. Insgesamt zwölf neue Screenshots zeigen nicht nur Jason und Lucia in bislang unbekannten Situationen, sondern liefern auch weitere Eindrücke von Vice City, der Tierwelt und den Bewohnern von Leonida.

Die Aufnahmen stammen aus der aktuellen Ausgabe des britischen Spielemagazins Edge. Für die 16-seitige Titelgeschichte besuchte die Redaktion Rockstar North in Edinburgh und sprach mit mehreren Entwicklern über das ambitionierte Projekt.

Die neue Ausgabe 430 ist seit dem 29. Oktober erhältlich. Die umfangreiche Titelgeschichte wurde außerdem auf GamesRadar veröffentlicht.

GTA 6: Jason und Lucia auf neuen Screenshots

Gleich mehrere Aufnahmen konzentrieren sich auf die beiden Hauptfiguren.

Jason ist auf einem Bild mit gezogener Pistole vor einem von Feuer und Funken erhellten Hintergrund zu sehen. Ein weiteres Motiv zeigt Lucia in einem Club, wo sie ihre Sonnenbrille leicht nach unten zieht. Die Beleuchtung taucht die Umgebung in kräftige Pink- und Blautöne.

Auf anderen Bildern wird es deutlich actionreicher: Jason fährt ein grünes Motorrad, während Lucia hinter ihm sitzt und eine Schusswaffe in der Hand hält. Eine weitere Szene zeigt die beiden in einem Auto, aus dem Lucia mit einer Maschinenpistole zielt.

Die Screenshots vermitteln einen Eindruck davon, wie unterschiedlich Rockstar seine beiden Protagonisten inszeniert. Neben ruhigeren Charakteraufnahmen stehen bewaffnete Auseinandersetzungen und gemeinsame Fahrten durch Leonida.

Neue Eindrücke von Vice City und der Tierwelt

Auch abseits der Hauptfiguren gibt es einiges zu entdecken.

Eine neue Panoramaaufnahme zeigt die Skyline von Vice City mit zahlreichen Hochhäusern, Booten auf dem Wasser und einem Riesenrad an der Küste. Die weitläufige Stadtlandschaft gehört zu den auffälligsten Motiven der neuen Bilderserie.

Ein anderer Screenshot führt uns unter die Wasseroberfläche. Dort schwimmt ein Hammerhai zwischen Felsen und Korallen. Das Bild liefert einen weiteren Eindruck von der Tierwelt, die Rockstar für GTA 6 gestaltet hat.

Weitere Aufnahmen zeigen unterschiedliche Bewohner und Schauplätze von Leonida. Dazu gehört auch eine Nahaufnahme eines Mannes mit Funkgerät, Schutzbrille und taktischer Weste.

Die neuen Bilder unterstreichen vor allem die Vielfalt der Umgebungen: von dicht bebauten Stadtvierteln über das Nachtleben bis hin zur Unterwasserwelt.

Alle zwölf neuen GTA-6-Screenshots in der Galerie

Die Bilder stammen aus der Titelgeschichte von Edge-Ausgabe 430. Für eine vergrößerte Ansicht könnt ihr die einzelnen Motive in unserer Galerie öffnen.

Neben den neuen Aufnahmen enthält die Ausgabe ausführliche Interviews mit Entwicklern von Rockstar North. Die vollständige Titelgeschichte lässt sich auch online bei GamesRadar lesen.

Bis zum geplanten Release von GTA 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S sind es nur noch drei Wochen.

Und angesichts der zahlreichen neuen Bilder dürfte es sich lohnen, auch auf die kleinen Details im Hintergrund zu achten.

Welche der neuen Aufnahmen gefällt euch am besten?

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