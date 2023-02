Gladiator bekommt nach 24 Jahren eine Fortsetzung – ohne Russell Crowe!

Bei großen Hollywood-Filmen, die sowohl an der Kinokasse als auch bei den Oscars erfolgreich waren, machen sich die Filmproduzenten in der Regel schnell Gedanken über eine Fortsetzung. Manchmal dauert es allerdings etwas länger, wie zum Beispiel bei Top Gun: Maverick, wo 36 Jahre zwischen dem Original und dem letztes Jahr erschienenen Sequel liegen.

Ganz so lange wird es wohl im Fall von Gladiator nicht dauern, sondern voraussichtlich „nur“ 24 Jahre. Dass der Film eine Fortsetzung bekommt, haben trotz seines Erfolges (unter anderem fünf Oscars, darunter für den besten Film) wohl die wenigsten erwartet.

Schließlich erzählt das im Jahr 2000 erschienene Historienepos nicht nur eine abgeschlossene Geschichte, sondern – Spoiler! – der von Russell Crowe gespielte Maximus stirbt am Ende.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen Trailer zu „Gladiator“ (2000)

Regisseur Ridley Scott denkt nicht an Ruhestand!

Nun ist es aber offiziell: Paramount Pictures hat den US-Kinostart des vorerst mit „Gladiator 2“ betitelten Films für den 24. November 2024 angekündigt. Regie führen wird wie schon beim ersten Teil Ridley Scott. Die Hollyood-Legende hat unter anderem bei Klassikern wie Blade Runner, Alien oder in jüngerer Vergangenheit Der Marsianer Regie geführt. Der 85-Jährige ist immer noch fleißig im Geschäft und hatte zuletzt 2021 die Filme The Last Duel und House of Gucci in die Kinos gebracht.

In Scotts neuestem Film Napoleon, der dieses Jahr veröffentlicht wird, spielt Joaquin Phoenix Napoleon Bonaparte. Phoenix hatte in „Gladiator“ den fiesen Kaiser Commodus gespielt und war dafür für einen Oscar nominiert worden.

Die Handlung von Gladiator 2 ist noch streng geheim

Worum soll es nun aber in „Gladiator 2“ gehen? Bekannt ist bislang nur, dass Paul Mescal die Hauptrolle spielen soll. Er wird Lucius spielen, den Neffen von Commodus, der im ersten Film noch ein Kind war.

Mit seiner Hauptrolle in der „Gladiator“-Fortsetzung und seiner aktuellen Oscarnominierung für das Drama Aftersun (in Deutschland ab 17.3. auf Mubi zu streamen) gehört der 27-jährige Mescal zu den aufstrebenden jungen Stars in Hollywood.

Wir können momentan nur darüber spekulieren, ob Lucius selbst die Laufbahn eines Gladiators einschlagen wird und wie die Fortsetzung noch mit dem ersten Film verbunden sein wird. Das Drehbuch für den Film stammt von David Scarpa, der für Ridley Scott bereits „Napoleon“ und „Alles Geld der Welt“ geschrieben hat.