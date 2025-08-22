Fantastic Four überholt Harry Potter – Rekordeinnahmen in den USA

The Fantastic Four: First Steps hat einen beeindruckenden Erfolg an den Kinokassen erzielt. Mit einem Eröffnungswochenende von 117,6 Millionen Euro in den USA übertraf der Film die Erwartungen deutlich. Trotz eines erheblichen Rückgangs am zweiten Wochenende hat sich First Steps als der kommerziell erfolgreichste Marvel-Film des Jahres 2025 etabliert. Nun hat der Film es geschafft, auf den all-time Box Office Charts mehrere bekannte Franchise-Filme zu überholen, darunter auch den besten Harry Potter Film.

Wie schneidet First Steps im Vergleich zu Harry Potter ab?

Welcher Film hat mehr in den USA eingespielt? Seit dem 20. August 2025 hat The Fantastic Four: First Steps etwa 250,4 Millionen Euro in den USA eingespielt. Damit übertrifft er knapp die 250,1 Millionen Euro, die Harry Potter und der Gefangene von Askaban im Jahr 2004 verdient hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis First Steps auch Filme wie Men in Black mit 250,6 Millionen Euro und Nachts im Museum mit 250,8 Millionen Euro überholt und sich einen Platz unter den 160 umsatzstärksten Filmen aller Zeiten sichert.

Warum ist dieser Vergleich interessant? Harry Potter und der Gefangene von Askaban benötigte mehrere Veröffentlichungen, um 250 Millionen Euro in den USA zu erreichen. Während seiner ursprünglichen Kinoveröffentlichung erzielte der Film 249,5 Millionen Euro. Zusätzliche Einnahmen kamen durch IMAX-Marathons und andere Wiederveröffentlichungen über das letzte Jahrzehnt hinzu. Im Gegensatz dazu hat First Steps all seine Einnahmen in der ersten Veröffentlichung erzielt und erreichte 250,4 Millionen Euro nach nur 27 Tagen in den Kinos.

Der internationale Erfolg im Vergleich

Wie schlagen sich die Filme international? Während First Steps und Gefangene von Askaban in den USA ähnlich erfolgreich waren, zeigt der internationale Vergleich ein anderes Bild. Der Harry Potter Film war international deutlich erfolgreicher und erzielte weltweit 795,6 Millionen Euro. First Steps hat bislang 472,6 Millionen Euro weltweit eingenommen, was zeigt, dass sich das Kinogeschäft in den letzten Jahren verändert hat. Studios können sich nicht immer auf starke internationale Zahlen verlassen, um ihre Einnahmen zu steigern.

Was ist die nächste Herausforderung für First Steps? Der nächste Harry Potter Film, den First Steps auf der all-time Chart in den USA überholen könnte, ist Harry Potter und die Kammer des Schreckens aus dem Jahr 2002, der 262,6 Millionen Euro einspielte. Mit etwas mehr als 12 Millionen Euro Unterschied hat First Steps eine gute Chance, Kammer des Schreckens zu überholen, bevor seine Kinoauswertung endet. Der Film nahm zuletzt 9 Millionen Euro an den Kinokassen ein, und da der Rest des Augusts keine großen Veröffentlichungen mehr bietet, könnte First Steps die schwächere Marktlage nutzen, um weiter aufzusteigen.

Wie geht es weiter mit der Fantastic Four?

Was erwartet uns in der Fortsetzung? Nach dem Erfolg von First Steps stellt sich die Frage, welche Bösewichte in der Fortsetzung der Fantastic Four im Marvel Cinematic Universe auftreten könnten. Es gibt viele spannende Optionen für zukünftige Gegner, die die Handlung vorantreiben könnten und den Fans neue Höhepunkte im MCU bieten würden.

Was denkst du? Freust du dich auf die kommenden Filme der Fantastic Four oder hast du andere Favoriten? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen!