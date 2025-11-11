Fallout 76 C.A.M.P. Revamp – Diese Designs gewinnen Halloween-Runde!

Die Gewinner des zweiten Abschnitts des Fallout 76 C.A.M.P. Revamp Wettbewerbs wurden enthüllt. Drei beeindruckende Einträge wurden aus der Halloween-Runde des fortlaufenden Events ausgewählt. Diese Enthüllung markiert den Halbzeitpunkt des Fallout 76 C.A.M.P. Revamp Wettbewerbs, der bis Ende 2025 noch zwei weitere Runden umfassen wird. Der Halloween-Themenwettbewerb ist der zweite Teil der laufenden C.A.M.P. Revamp Kampagne, die nach einem großen Inhaltsupdate im September 2025 benannt wurde. Dieses Update hat das Basisbau-System von Fallout 76 in vielerlei Hinsicht überarbeitet.

Die Gewinner des Halloween-Wettbewerbs

Welche Designs haben gewonnen? Die Gewinner der „Halloween“-Runde sind A Monstrous House von Storms, Halloween Witch von Anduril und Floating Mausoleum von doggypoolparty. Diese drei Gewinnerdesigns wurden auf dem Discord-Server von Bethesda Game Studios eingereicht und zeigen einzigartige Interpretationen, wie Halloween im radioaktiven Appalachia gefeiert wird.

Storms‘ C.A.M.P., ein monströses Haus, wurde von dem 2006 erschienenen Animationsfilm Monster House inspiriert und zeichnet sich durch Zäune und Holzplanken aus, die wie riesige, grüne Zähne aussehen. Andurils Halloween Witch C.A.M.P. ahmt das Aussehen einer klassischen Hexe auf einem Besen nach. Der Ersteller betonte, dass dies ihr erster Bau seit dem C.A.M.P. Revamp Update war. Schließlich zeigt doggypoolpartys Floating Mausoleum ein nebliges Bild eines Wikingerbegräbnisses, mit Skeletten und Särgen auf Langbooten.

Der Fortgang des Wettbewerbs

Wie geht es mit dem Wettbewerb weiter? Die dritte Runde des Fallout 76 C.A.M.P. Revamp Wettbewerbs begann am Montag, den 3. November 2025, und hat ein Casino-Thema, das möglicherweise einige Fallout: New Vegas-inspirierte Builds anregen könnte. Die letzte Runde wird im Dezember 2025 stattfinden, mit dem Thema, neuen Fallout 76 Spielern beim Überleben in der Einöde zu helfen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Wettbewerb zeigt, wie kreativ die Community von Fallout 76 mit den neuen Möglichkeiten des aktualisierten C.A.M.P. Systems umgehen kann. Seit dem Revamp-Update haben die Spieler weniger Einschränkungen beim Bau von Basen in den post-apokalyptischen Landen von Appalachia und können größere und vielfältigere Basen in kürzerer Zeit errichten.

Was denkst du über die Gewinnerdesigns und den Wettbewerb insgesamt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!