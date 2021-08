Gratis-Spiele im Epic Games Store mit einem echten Fan-Liebling

Im Epic Games Store stehen aktuell wieder neue kostenlose Spiele bereit, die ohne jeden Aufpreis heruntergeladen und gezockt werden können. Wir verraten euch, welche Gratis-Games es diesmal gibt und wie lange das Angebot gilt.

Epic Games Store: Diese Games gibt es gratis

In dieser Woche gibt es wieder zwei kostenlose Spiele, die ihr euch mit eurem Account beim Epic Games Store sichern könnt. Habt ihr die beiden Titel eingesackt, stehen sie euch dauerhaft zum Zocken zur Verfügung: Keine Abofalle, keine nachträglichen Zusatzkosten.

Die kostenlosen Spiele in dieser Woche

Wie lange gibt es die Gratisspiele? „A Plague Tale: Innocence“ und „Minit“ werden vom 5. Augst bis zum 12. August 2021 um 17:00 Uhr kostenlos verfügbar sein.

Was ist A Plague Tale: Innocence?

Das im Mai 2019 erschienene Action-Adventure paart Stealth mit einer emotionalen Geschichte, bei dem ihr in die Rolle von Amicia schlüpft, die sich mit ihrem jüngeren Brüder Hugo während einer Pestplage im mittelalterlichen Frankreich auf der Flucht befindet. Nur mit einer Steinschleuder bewaffnet und geschickten Ausweichmanövern muss es den beiden gelingen, sich durch diese gefährliche Welt zu begeben.

Für den Titel wurde zur E3 2021 sogar ein Nachfolger mit dem Namen A Plague Tale: Requiem angekündigt.

Was ist Minit?

In dem Adventure verrät der Titel bereits den Inhalt. Denn in „Minit“ habt ihr nur eine Minute Zeit durch einen Durchlauf zu hüpfen. Dabei spielt ihr eine Figur in einer schwarz-weißen Spielwelt, die sich durch Secrets und verschiedene Kreaturen kämpft, um … zu sterben. Ja, in diesem Spiel braucht es mehrere Anläufe bis ihr hinter das Geheimnis steigt, das dem 60-Sekunden-Game anhängt.

Im Oktober 2019 war „Minit“ schon einmal kostenlos im Epic Games Store erhältlich.