Kena Bridge of Spirits – Release auf September verschoben

Kurz vor dem geplanten Releasetermin im August muss das Action-Adventure Kena Bridge of Spirits von Entwickler Ember Lab einmal mehr verschoben werden. Die zusätzliche Zeit wollen die Macher nutzen, um dem Abenteuer im „Pixar“-Look den nötigen Feinschliff zu geben.

Zusätzlicher Feinschliff für Kena Bridge of Spirits

Ursprünglich wurde das Abenteuer um die namensgebende Seelenführerin bereits auf dem PS5-Reveal-Event vor rund einem Jahr angekündigt und hätte bereits zum Ende des Jahres 2020 erscheinen sollen.

Aufgrund der Auswirkungen durch das Coronavirus wurde der Release des Action-Adventures für PS4, PlayStation 5 und PC dann aber zunächst auf das erste Quartal 2021 und dann auf den 24. August 2021 verschoben.

Jetzt wandten sich die Verantwortlichen via Twitter einmal mehr an die wartenden Fans und verkündeten die „schwierige Entscheidung“, die Veröffentlichung noch ein weiteres Mal zu vertagen. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um dem Titel den nötigen Feinschliff zu verpassen und die Spielerfahrung weiter zu verbessern.

Wann erscheint das Action-Adventure? „Kena Bridge of Spirits“ soll nun am 21. September 2021 erscheinen. Man habe „extrem hart“ an dem Projekt gearbeitet, diese zusätzliche Zeit sei aber „entscheidend, um die bestmögliche Erfahrung sicherzustellen“.

Worum geht es in Kena Bridge of Spirits? Der Titel erzählt die Geschichte der jungen Seelenführerin Kena, die auf einer abenteuerlichen Reise auf der Suche nach einem heiligen Bergschrein von putzigen magischen Kreaturen namens Rot begleitet wird. Im Kampf gegen übernatürliche Feinde greift sie auf ihren Stab zurück, der sich wahlweise als Nahkampf- sowie in Form eines Bogens als Fernkampfwaffe nutzen lässt.

Erst im Juni wurden im Rahmen einer Gameplay-Präsentation viele neue Details zum Spiel veröffentlicht, die ihr in folgendem Beitrag nachlesen könnt:

Kena: Bridge of Spirits – Neue Gameplay-Präsentation veröffentlicht

„Kena: Bridge of Spirits“ erscheint am 21. September konsolenexklusiv für PlayStation 4 und PS5. Käufer der PS4-Version des Fantasy-Abenteuers erhalten das PS5-Upgrade kostenlos dazu. Die PC-Fassung des Spiels wird exklusiv im Epic Games Store angeboten.