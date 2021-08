PS Plus: Juli-Titel werden morgen vom August-Angebot abgelöst

Achtung, Achtung: Heute ist die letzte Chance für PS Plus-Mitglieder, sich die kostenlosen Juli-Titel zu sichern. Schon morgen kommen nämlich die Gratis-Spiele für August und fegen damit das vorherige Angebot vom Tisch.

Solltet ihr euch die Titel schon geladen haben, bleiben sie euch natürlich solange erhalten, wie ihr PlayStation Plus-Mitglied seid. Habt ihr noch nicht zugeschlagen, solltet ihr jetzt alles stehen und liegen lassen, damit ihr morgen nicht mit leeren Zockerhänden dasteht.

Das bot PS Plus im Juli

Wie immer gilt: Damit ihr die Titel spielen könnt, müsst ihr PlayStation Plus-Mitglied sein. Das Abo gibt es zu verschiedenen Tarifen. Wer sich nicht für längere Zeit verpflichten will, zahlt 8,99 Euro pro Monat. Neben dem wechselnden Angebot an Gratisspielen bietet PS Plus exklusive Rabatte im PlayStation-Store und ist (bis auf wenige Ausnahmen) zwingend notwendig, um auf Sonys Konsole Online-Multiplayer zu genießen.

Im Juli durften sich die gut 10 Millionen PlayStation 5-Besitzer*innen über eine verbesserte Version von A Plague Tale: Innocence freuen, einem narrativ-fokussierten Stealth-Spiel, angesiedelt in Frankreich zur Zeit der Pest. Wer noch kein Glück mit Sonys Premiumkonsole hatte, aber eine PlayStation 4 besitzt, konnte wenigstens eine ordentliche Portion Action genießen.

Shooter-Fans kamen in Call of Duty: Black Ops 4 auf ihre Kosten, während Wrestling-Freund*innen ihren Spaß mit „WWE 2K Battlegrounds“ hatten. Sollte bei den Titeln was für euch dabei sein, zögert lieber nicht, sondern fahrt eure PlayStation hoch und reißt euch eure Favoriten unter den Nagel. Schließlich sind die Spiele ab morgen nicht mehr verfügbar, wenn das August-Angebot startet.

Nur noch bis morgen für PlayStation 5-Besitzer*innen Teil des PS Plus-Angebots: A Plaque Tale: Innocence. ©Focus Home Interactive/SIE/PlayCentral-Bildmontage

Die neuen kostenlosen Titel im August

Was PlayStation Plus für euch im August bereithält, ist nun schon eine ganze Weile bekannt. Schließlich hat Sony dies selbst geleakt. Trotzdem wollen wir euch noch einmal präsentieren, worauf ihr euch ab morgen freuen dürft.

Der Star des August-Lineups: Das brandneue „Hunter’s Arena Legends“. Die Mischung aus MMORPG und Battle Royale dürfte beide Genres etwas aufwirbeln und ist definitiv für alle, die sich gerne überraschen lassen, ein Blick wert.

Wer das Schießeisen nicht aus der Hand legen will, es aber etwas bunter bevorzugt und auf Randale im Vorgarten steht, kann sich bei Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville austoben. Wer statt des Golfschlägers bei Mario Golf: Super Rush lieber den Tennisschläger schwingt, sollte sich das Sportspiel „Tennis World Tour 2“ nicht entgehen lassen. Ist für euch was dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!