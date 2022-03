Elden Ring: Was sind Drachenherzen und wo finde ich einen Drachenkommunionsaltar?

© From Software/Bandai Namco

In Elden Ring von FromSoftware finden abenteuerlustige Helden immer mal wieder rätselhafte Gegenstände, die meist einen sehr effektiven Nutzen haben. Dazu gehören beispielsweise die Drachenherzen, über die ihr wahrscheinlich bereits zu Beginn der Story stolpern werdet, schließlich lässt bereits ein sehr früher Gegner ein solches Item fallen.

In diesem Guide zu dem anspruchsvollen Open-World-Soulslike wollen wir euch verraten, was genau Drachenherzen sind, wie ihr diese Gegenstände erhalten könnt und was ihr damit schließlich anstellt. Ein kleiner Tipp bereits im Vorfeld: Drachenherzen sind selten und mächtig, ihr wollt sie also auf jeden Fall in euren Besitz bringen.

Elden Ring: Was sind Drachenherzen und wo finde ich sie?

Wie der Name dieses Items bereits verrät, handelt es sich dabei um das Herz eines großen Drachen, das ihr für euren Sieg über eine solche Bestie erhaltet. Zum ersten Mal erhaltet ihr ein Drachenherz sehr wahrscheinlich von dem Fliegenden Drachen Agheel im Startgebiet von Limgrave bei den Ruinen im Sumpf und könnt dann in der Beschreibung lesen: Gewährt Drachenkraft am Drachenkommunionsaltar.

Aber was genau soll das bedeuten? Um es kurz zu machen, wenn ihr ein Drachenherz zu einem der erwähnten Drachenkommunionsaltare bringt, könnt ihr dort sehr mächtige Fähigkeiten erlernen, die „Elden Ring“ um eine ganze Ecke einfacher machen. Verständlich also, dass viele Spieler*innen diese Items haben wollen.

Eure erste Aufgabe auf eurem Weg, mächtige Drachenfähigkeiten zu erlernen, besteht also darin, diese Monster zu finden und zur Strecke zu bringen. Insgesamt gibt es in „Elden Ring“ fünf große Drachen, die mit einer Ausnahme allesamt starke Gegner sind und euch einen gehörigen Kampf liefern werden. Ihr findet diese Gegner wie folgt:

Der riesige schlafende Drache : Der leichteste Drache im Spiel, da dieses Biest die ganze Zeit über passiv bleiben wird und lieber schläft, als sich zur Wehr zu setzen. Ihr findet ihn nördlich von dem Ort der Gnade Fort Faroth . Greift unermüdlich seine Beine und Flügel an und das Drachenherz gehört schon bald euch.

: Der leichteste Drache im Spiel, da dieses Biest die ganze Zeit über passiv bleiben wird und lieber schläft, als sich zur Wehr zu setzen. Ihr findet ihn nördlich von dem Ort der Gnade . Greift unermüdlich seine Beine und Flügel an und das Drachenherz gehört schon bald euch. Der fliegende Drache Agheel : Der erste Drache, der sich ein wenig wehren wird, befindet sich am großen See in Limgrave und wir empfehlen euch, vor dem Kampf Stufe 25 erreicht zu haben. Dann stellt dieser Gegner aber auch kein großes Hindernis dar. Achtet einfach auf seinen Peitschenschlag, den diagonalen Feuerangriff aus der Luft und seine Stampfattacke.

: Der erste Drache, der sich ein wenig wehren wird, befindet sich am und wir empfehlen euch, vor dem Kampf erreicht zu haben. Dann stellt dieser Gegner aber auch kein großes Hindernis dar. Achtet einfach auf seinen Peitschenschlag, den diagonalen Feuerangriff aus der Luft und seine Stampfattacke. Der Schimmerstein-Drache : Habt ihr zumindest Stufe 45 erreicht, könnt ihr euch diesem kristallbedeckten Gegner stellen, der sich nordwestlich der Rosenkirche am See von Liurnia befindet. Wir empfehlen euch, mindestens zwei Waffen mit +3 oder sogar +4 im Gepäck zu haben, da der Kampf ansonsten sehr lange dauern kann.

: Habt ihr zumindest erreicht, könnt ihr euch diesem kristallbedeckten Gegner stellen, der sich befindet. Wir empfehlen euch, oder sogar +4 im Gepäck zu haben, da der Kampf ansonsten sehr lange dauern kann. Magma Wyrm : Dieser Gegner stellt eine ordentliche Herausforderung dar und sollte frühestens mit Stufe 50 angegangen werden. Ihr findet ihn am Ende der Gael-Tunnel-Mine und ihr solltet euch vor dem Kampf ordentlich vorbereiten und sicherstellen, dass ihr genügend Heiltränke in eurem Rucksack habt.

: Dieser Gegner stellt eine ordentliche Herausforderung dar und sollte frühestens mit angegangen werden. Ihr findet ihn und ihr solltet euch vor dem Kampf ordentlich vorbereiten und sicherstellen, dass ihr genügend Heiltränke in eurem Rucksack habt. Magma-Wyrm Makar: Ab Stufe 55 habt ihr Chancen, euch dem letzten Drachen in „Elden Ring“ entgegenzustellen, dem Magma-Wyrm Makar. Dieses Ungeheuer befindet sich beim Ruinenübersäten Abgrund und sollte nur herausgefordert werden, wenn ihr bereits eine sehr gute Ausrüstung und ordentliche Talismane euer Eigen nennt.

Elden Ring: Wo finde ich die Drachenkommunionsaltare?

Jetzt wisst ihr also, wo ihr die Drachenherzen finden könnt, doch nun gilt es natürlich noch, die besagten Drachenkommunionsaltare zu finden, wo ihr die Herzen gegen mächtige Drachenfähigkeiten eintauschen könnt. In „Elden Ring“ gibt es zwei verschiedene Orte, an denen ihr diese Altare finden könnt, einen bereits sehr früh im Spiel und einen eine ganze Ecke später.

Kirche der Drachenkommunion

Dieser Ort befindet sich auf einer kleinen Insel südwestlich vom Festland, nahe des Startpunktes in Limgrave. Doch es ist unmöglich, diesen Ort einfach über das Wasser zu erreichen, daher müsst ihr einen kleinen Umweg nehmen, um die ersten drei Drachenfähigkeiten im Spiel erlangen zu können.

Sucht dafür die Küstenhöhle auf, die sich westlich des Friedhofs der Gestrandeten in West-Limgrave befindet, unweit der Küste. Da der Ort stockdunkel ist, solltet ihr zuvor Kalé in der Kirche von Elleh aufsuchen, da dieser NPC euch eine Fackel für schlappe 200 Runen verkauft, die ihr in dem Mini-Dungeon definitiv gebrauchen könnt.

Ihr müsst die Küstenhöhle komplett durchschreiten und euch am Ende gegen die Bosse Halbmenschen-Herrscher erwehren. Sind die beiden Fieslinge aus der Welt, entdeckt ihr hinter der Arena einen weiteren Tunnel, der euch auf die besagte Insel führt, zurück ins Sonnenlicht und direkt zur Kirche der Drachenkommunion.

In den Ruinen findet ihr nicht nur einen toten Drachen, sondern auch einen Altar, mit dem ihr interagieren könnt, um die Drachenherzen gegen mächtige Fähigkeiten einzutauschen. Bedenkt, dass ihr in der Kirche lediglich drei Drachenkräfte aussuchen könnt, in der Kathedrale der Drachenkommunion gibt es jedoch deutlich mehr Auswahl.

Drachenfeuer : Verwandelt den Zaubernden in einen feuerspeienden Drachen, Aufladen erhöht die Dauer. Benötigt 15 Glaube.

: Verwandelt den Zaubernden in einen feuerspeienden Drachen, Aufladen erhöht die Dauer. Benötigt 15 Glaube. Drachenklaue : Verwandelt den Zaubernden in einen Drachen, der Feinde mit seinen Drachenklauen zerfetzt. Benötigt 17 Glaube.

: Verwandelt den Zaubernden in einen Drachen, der Feinde mit seinen Drachenklauen zerfetzt. Benötigt 17 Glaube. Drachenschlund: Verwandelt den Zaubernden in einen Drachen, der Gegner beißt. Benötigt 24 Glaube und 16 Arkanenenergie.

Kathedrale der Drachenkommunion

Die Kirche der Drachenkommunion ist natürlich ein praktischer Ort, der euch nützliche Fähigkeiten beibringen kann, doch die dazu passende Kathedrale ist deutlich mächtiger und hat fünf weitere Drachenfähigkeiten für euch parat. Es dauert jedoch eine Weile, bis ihr diesen Ort erreichen könnt, denn er befindet sich im südwestlichen Bereich von Caelid.

Hier findet ihr einen Ort der Gnade, den ihr auf jeden Fall freischalten solltet, denn das Gebiet wird von dem Drachen Ekzykes bewacht und der mag keine Ankömmlinge, weswegen ein Kampf quasi unvermeidlich ist. Doch die Auseinandersetzung mit der Echse lohnt sich, den nach eurem Sieg könnt ihr die Kathedrale betreten.

Hier findet ihr nicht nur das Handbuch 3 des uralten Drachenapostels, sondern auch einen weiteren Altar, der euch im Tausch gegen Drachenherzen die bereits bekannten und zusätzlich fünf weitere Drachenfähigkeiten beibringt.

Agheels Flamme : Stößt Agheels Flammenodem von oben herab. Benötigt 23 Glaube und 15 Arkanenenergie.

: Stößt Agheels Flammenodem von oben herab. Benötigt 23 Glaube und 15 Arkanenenergie. Schimmersteinhauch : Kanalisiert den Drachen und stößt einen magischen Odem aus. Benötigt 15 Glaube und 12 Arkanenenergie.

: Kanalisiert den Drachen und stößt einen magischen Odem aus. Benötigt 15 Glaube und 12 Arkanenenergie. Smarags Schimmersteinhauch : Stößt Smarags Schimmersteinodem von oben herab. Benötigt 23 Glaube und 15 Arkanenenergie.

: Stößt Smarags Schimmersteinodem von oben herab. Benötigt 23 Glaube und 15 Arkanenenergie. Fauliger Atem : kanalisiert den Drachen und stößt einen Scharlachfäule-Odem aus. Benötigt 15 Glaube und 12 Arkanenenergie.

: kanalisiert den Drachen und stößt einen Scharlachfäule-Odem aus. Benötigt 15 Glaube und 12 Arkanenenergie. Dracheneis: Kanalisiert den Drachen und stößt einen Eiodem aus. Benötigt 15 Glaube und 12 Arkanenenergie.

Elden Ring: Wie kann ich Drachenfähigkeiten verbessern?

Diese mächtigen Fähigkeiten der Drachen sind natürlich äußerst nützlich und machen Elden Ring eine ganze Ecke einfacher, doch sie können tatsächlich noch deutlich stärker werden. Dafür benötigt ihr einen ganz speziellen Talisman, der eigentlich relativ einfach zu erhalten ist, aber dennoch oft übersehen wird.

Dabei handelt es sich um das Siegel der Drachenkommunion, ein heiliges Sigel, das die Anrufungen der Drachenkommunion deutlich verbessert. Um es zu erreichen benötigt ihr zwei Steinschwertschlüssel, die ihr an den unterschiedlichsten Orten in der Spielwelt finden könnt. Wo genau verraten wir euch in dem Guide Alle Steinschwertschlüssel und ihre Fundorte.

Mit diesen Schlüsseln im Gepäck reist ihr nun zu dem optionalen Dungeon Grab eines Randvolkshelden, welcher sich in der Nähe der Kirche der Drachenkommunion im Anfangsgebiet befindet. Hier müsst ihr den starken Gegner Phantomritter erschlagen, der das Siegel der Drachenkommunion daraufhin fallen lässt.

