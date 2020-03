Doom Eternal: Das sind die internationalen Wertungen

Am gleichen Tag wie auch Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch veröffentlicht Bethesda seinen Ego-Shooter Doom Eternal für PlayStation 4, Xbox One und PC. Am heutigen Dienstag sind die ersten Reviews und Testberichte zu dem Titel online gegangen, die genau wie bei dem Switch-Titel recht positiv auszufallen.

Auf der Seite Metacritic sind bisher 17 Wertungen von Magazinen und Webseiten eingegangen, der Metascore liegt derzeit bei hohen 87 Punkten (PS4-Version).

So kommt Doom Eternal bei den Testern an

TheSixthAxis – 100

COGconnected – 96

God Is a Geek – 95

JeuxActu – 90

Push Square – 90

Destructold – 85

Metro GameCentral – 80

Power Unlimited – 97

Critical Hit – 95

SpazioGames – 91

Jeuxvideo.com – 90

PSX-Sense.nl – 90

Twinfinite – 90

PSX Extreme – 90

VideoGamer – 80

VG247 – 80

VGC – 80

Solltet ihr also gelegentlich gerne mal einen klassischen Ego-Shooter zocken, könnt ihr mit dem Titel von Entwickler id Software also nicht sonderlich viel falsch machen. Dementsprechend dürft ihr wohl einen sehr guten FPS mit sehr viel Action erwarten, die ihr in dieser Masse wohl in keinem anderen vergleichbaren Spiel erhalten werdet.

„Doom Eternal“ erscheint am kommenden Freitag, den 20. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

