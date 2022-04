Auch im kommenden Monat erwarten uns bei Disney Plus wieder viele neue Serien und Filme. Vor allem für Star Wars-Fans ist im Mai einiges geboten. Aber auch für jeden anderen sollte bei der Auswahl etwas Passendes dabei sein. Hier zeigen wir euch, ab wann ihr was sehen könnt.

Mai 2022: Alle neuen Filme und Serien auf Disney Plus

Für „Star Wars“-Fans wird der Mai ein guter Monat. Pünktlich zum „Star Wars“-Tag am 4. Mai erscheint „Disney Galerie: Das Buch von Boba Fett“. In dieser Serie bekommt ihr Einblicke in das Making-of zur Serie. Den ersten Teil gibt es bereits zu The Mandalorian.

Ein weiteres Highlight diesen Monat wird die Serie zu Obi-Wan Kenobi. Diese kommt mit zwei Tagen Verspätung am 27. Mai 2022. Dafür aber direkt in einer Doppelfolge. Ab dann wird der Rest in einem wöchentlichen Zyklus veröffentlicht.

Alle Neuerscheinungen auf Disney Plus findet ihr in der Liste chronologisch geordnet und sortiert nach Serien und Filmen.

4. Mai 2022

Astro-Küken im All, Staffel 1

Astro-Küken im All (Kurzfilme), Staffel 1

Die Medici: Herrscher von Florenz, Staffel 1

Disney Galerie – Star Wars: Das Buch von Boba Fett

Expedition Plastiki, Staffel 1

Finding Alice, Staffel 1

Minnie Toons – Der Partypalast, Staffel 1

11. Mai 2022

Anna, Staffel 1

Extreme Survival mit Hazen Audel, Staffel 2-4

Jonge Garde, Staffel 1-2

The Quest: Helden für Everealm, Staffel 1

The Rookie, Staffel 1-3

Wildes Australien, Staffel 1

18. Mai 2022

Ägypten von oben, Staffel 1

Beth und das Leben, Staffel 1

Harrow, Staffel 2-3

The Rookie, Staffel 4

25. Mai 2022

Chain of Command, Staffel 1

Malcolm mittendrin, Staffel 1-7

The Chi, Staffel 1-3

Wochenend-Familie, Staffel 1

Wu-Tang: An American Saga, Staffel 1

Wunder des Pazifiks, Staffel 1

27. Mai 2022

Obi-Wan Kenobi, Mini-Serie

Starttermin nicht bekannt

Oussekine, Mini-Serie

6. Mai 2022

22 Bullets

A Gang Story – Eine Frage der Ehre

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs

Lammbock – Alles in Handarbeit

Petterson und Findus: Findus zieht um

Petterson und Findus: Kleiner Quälgeist – große Freundschaft

Ummah – Unter Freunden

13. Mai 2022

Muhammad and Larry

Qualified

Sneakerella

Tommy

20. Mai 2022

A Cure for Wellness

Chip und Chap: Die Ritter des Rechts

Das Urteil – Jeder ist käuflich

Der Einparker

Flucht vom Planet der Affen

Mia und der weiße Löwe

27. Mai 2022

Alarmstufe: Rot

Alarmstufe: Rot 2

Elektra

Kochen ohne Grenzen: World Central Kitchen

Meine Frau, die Spartaner und ich

Nordkorea hautnah: Cybercrime als neue Waffe

Nordkorea hautnah: Der nächste Herrscher