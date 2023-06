Diablo 4: Versteckte Szenen nach den Credits lassen Fans rätseln

Was ist in der Szene zu sehen? Mittlerweile berichten Spieler*innen von vier Szenen, die nach den Credits ablaufen können. Drei der Szenen sollen Mephisto zeigen, den Vater von Antagonistin Lilith.

