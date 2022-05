Days of Play 2022 bei Saturn: Diese 5 Meisterwerke solltet ihr euch auf jeden Fall sichern

Das Sommerloch macht sich aktuell mal wieder so richtig schön breit und beschränkt die Auswahl an neuen Videospielen auf ein Minimum. Was könnte in solchen Zeiten schöner sein, als absolute Meisterwerke der Vergangenheit, die für kleines Geld zu haben sind und von euch nachgeholt werden können? So, wie es aktuell während der Days of Play 2022 möglich ist.

Die Angebotsaktion von Saturn läuft noch bis zum 8. Juni 2022. In dieser Zeit könnt ihr euch cooles PS4- und PS5-Zubehör sowie verschiedene Toptitel sichern, die jeder echte Gamer und jede echte Gamerin in der Bibliothek haben sollte. Welche davon sich besonders lohnen, verraten wir euch in dieser Kaufempfehlung.

Days of Play 2022: Diese 5 Titel müsst ihr gespielt haben

Während des Aktionszeitraums werden manche Titel für einen Bruchteil des eigentlichen Kaufpreises auf der Homepage des Elektronik-Fachmartktes angeboten, weswegen sich zumindest ein zaghafter Blick auf jeden Fall lohnt. Doch wer sich Must-Have-Titel für kleines Geld sichern und/oder nachholen möchte, kommt hier auf jeden Fall auf seine/ihre Kosten.

Es ist natürlich absolut möglich, dass ihr unter Toptiteln etwas ganz anderes versteht als wir, daher empfehlen wir euch an dieser Stelle, den Store von Saturn einmal selbst aufzusuchen, um euch einen Überblick darüber zu verschaffen, was es während der Rabattaktion für schöne Spiele im Angebot gibt.

© Sony Interactive Entertainment

Days of Play 2022: Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Nur wenige Spielreihen haben so viele Titel auf dem Buckel wie Ratchet & Clank, schließlich gibt es das ungewöhnliche Duo bereits seit 2002 und bis heute haben sie so allerlei kuriose Abenteuer zusammen erlebt. Und der neueste Ableger, der unter dem Namen Ratchet & Clank. Rift Apart exklusiv für die PS5 auf den Markt kam, hat dem leicht eingestaubten Franchise wieder zu altem Erfolg verholfen.

Das Jump ‘n’ Run bekam weltweit wirklich gute Bewertungen und wurde immer wieder für die tollen Animationen, den coolen Humor, die vielen Collectables und die clevere Einbindung der DualSense-Funktion gelobt. Abstriche gab es hier und dort lediglich für die eher unterdurchschnittliche deutsche Synchronisation und die lustlose KI der Gegner.

Inhaltlich setzt das Spiel nach den Ereignissen in Ratchet & Clank: Nexus an, nachdem es dem titelgebenden Helden gelungen ist, den Dimensionator zu reparieren. Als dieser abermals von dem fiesen Dr. Nefarious zerstört wird, verschlägt es den Bösewicht und die beiden Hauptfiguren in andere Dimensionen.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Wertungsübersicht: Das sagt die Presse zum PS5-Exklusivtitel

Originalpreis : 79,99 Euro

: 79,99 Euro Preis während Days of Play : 39,99 Euro

: 39,99 Euro Ersparnis : 50 Prozent

: 50 Prozent Genre : Jump ‘n’ Run

: Jump ‘n’ Run Spielmodus : Einzelspieler

: Einzelspieler Metacritic-Wertung : 88/100

: 88/100 OpenCritic-Wertung: 89/100

© SIE/Naughty Dog

Days of Play 2022: Uncharted Legacy of Thieves (PS5)

Ein weiterer Toptitel, der während der Days of Play 2022 im Angebot ist und von Besitzer*innen einer PS5 auf gar keinen Fall verpasst werden sollte, ist ohne Frage Uncharted Legacy of Thieves, ein hochgelobtes Singleplayer-Abenteuer, das die beiden vielfach ausgezeichneten Spiele Uncharted 4: A Thief´s End und Uncharted: The Lost Legacy enthält.

Die beiden Adventures erstrahlen auf der Playstation 5 in neuem Glanz und überzeugen mit einer flüssigen Bildrate, kurzen Ladezeiten, 3D-Audio, gestochen scharfer 4K-Auflösung und vielen weiteren Features. Beide Abenteuer erhielten bei ihrer Veröffentlichung großartige Bewertungen und sind in dieser Version sogar nach besser.

Wer sich für dieses Paket entscheidet, erlebt spannende Abenteuer voll Drama, Humor sowie Action und das in bester Manier eines Kinoblockbusters. Fans der Uncharted-Reihe und Neueinsteiger kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten und solltet ihr den Titel noch nicht Zuhause haben, werdet ihr ihn wohl kaum irgendwo günstiger finden.

Uncharted: Tom Holland ist Nathan Drake – Filmkritik

Originalpreis : 59,99 Euro

: 59,99 Euro Preis während Days of Play : 19,99 Euro

: 19,99 Euro Ersparnis : 67 Prozent

: 67 Prozent Genre : Adventure

: Adventure Spielmodus : Einzelspieler, Mehrspieler, Koop-Modus, PvP

: Einzelspieler, Mehrspieler, Koop-Modus, PvP Metacritic-Wertung : 87/100

: 87/100 OpenCritic-Wertung: 88/100

© SIE/Naughty Dog

Days of Play 2022: The Last of Us Part II (PS4)

Der Vorgänger, der 2014 auf den Markt kam, war ein absoluter Überraschungshit, der weltweit Topbewertungen einheimsen konnte und bis heute als eines der besten Survival-Horror-Computerspiele aller Zeiten gilt. Die Fortsetzung, die 2020 exklusiv für die PS4 erschien, steht diesem Meisterwerk quasi in nichts nach.

Obwohl es allerlei Kontroversen um das Spiel von Naughty Dog gab, konnte sich der Titel problemlos gegen starke Konkurrenz durchsetzen und Kritiker*innen allerorts von sich überzeugen. So auch unsere Testerin Cynthia Weißflog, die das Spiel für Playcentral getestet hat und ihm den Gold-Award verlieh.

So lobte Weißflog vor allen Dingen das immersive und intensive Gameplay, den intuitiven Spielablauf, den flüssigen Erzählflow und zahlreiche andere Eigenschaften, die „The Last of Us Part II“ von ähnlichen Titeln abheben. Den kompletten und sehr ausführlichen Test könnt ihr euch hier durchlesen: The Last of Us 2: Ein Ausnahmetitel, der uns den Schlaf raubt.

The Last of Us 2: Holt euch jetzt den Performance-Patch für PS5

Originalpreis : 44,99 Euro

: 44,99 Euro Preis während Days of Play : 12,99 Euro

: 12,99 Euro Ersparnis : 71 Prozent

: 71 Prozent Genre : Action-Adventure, Survival-Horror

: Action-Adventure, Survival-Horror Spielmodus : Einzelspieler

: Einzelspieler Metacritic-Wertung : 93/100

: 93/100 OpenCritic-Wertung: 93/100

Days of Play 2022: Bloodborne (PS4)

Während Elden Ring aktuell überall auf der Welt in aller Munde ist, gibt es sicherlich einige Spieler*innen, die gerne mal einen Blick in eines der bockschweren Spiele von From Software werfen möchten, ohne direkt vor dem ersten Speicherplatz zu sterben. Da kommt Bloodborne gerade recht, ist dieses Action-Rollenspiel doch etwas leichter als andere Souls-Spiele.

Doch lasst euch nicht täuschen, der Titel aus dem Jahr 2015, der ebenfalls exklusiv für die Playstation 4 auf den Markt kam, ist immer noch äußerst anspruchsvoll, überzeugt dafür aber auch mit einer schön düsteren, packenden Spielumgebung, einem erstklassigen Charakterdesign und fesselnden Kämpfen.

Der geistige Nachfolger von Spielen wie Demon´s Souls, Dark Souls und Dark Souls 2 erhielt, wie nicht anders zu erwarten war, ausgezeichnete Bewertungen und galt einige Jahre lang als unübertroffenes Beispiel für den perfekten Mix aus maximalem Anspruch und unkompliziertem Spielspaß.

Bloodborne-Remake für PlayStation 5? – Gerücht

Originalpreis : 19,99 Euro

: 19,99 Euro Preis während Days of Play : 9,99 Euro

: 9,99 Euro Ersparnis : 50 Prozent

: 50 Prozent Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Spielmodus : Einzelspieler, Mehrspieler

: Einzelspieler, Mehrspieler Metacritic-Wertung : 92/100

: 92/100 OpenCritic-Wertung: 91/100

© Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games

Days of Play 2022: Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4)

Solltet ihr nie das Vergnügen gehabt haben, Horizon Zero Dawn zu spielen, aufgrund des immensen Erfolgs des Nachfolgers, Horizon Forbidden West, aber aufmerksam auf das Spiel von Guerrilla Games geworden sein, dann haben wir gute Nachrichten für euch, denn das Action-Rollenspiel gibt es aktuell mit allen Erweiterungen für einen absoluten Tiefpreis.

Diese Version enthält nicht nur das hochgelobte Hauptspiel, sondern auch alle Bonusinhalte, die in den Monaten nach der Erstveröffentlichung auf den Markt kamen. Solltet ihr den zweiten Teil also noch nicht gespielt haben, ist dies der perfekte Einstieg für euch und eine Möglichkeit, den gigantischen Hype selbst nachzuvollziehen.

„Horizon Zero Dawn“ bestach bei seiner Veröffentlichung durch eine einfallsreiche und einzigartige Spielwelt, einem flüssigen sowie temporeichen Gameplay und die herausfordernden, stark taktisch geprägten Kämpfe gegen die monströsen Maschinen, welche die Welt der Zukunft in Angst und Schrecken versetzen.

Horizon Zero Dawn: Aloys Abenteuer jetzt auf der PS5 in 60FPS dank neuem Update

Originalpreis : 19,99 Euro

: 19,99 Euro Preis während Days of Play : 9,99 Euro

: 9,99 Euro Ersparnis : 50 Prozent

: 50 Prozent Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Spielmodus : Einzelspieler

: Einzelspieler Metacritic-Wertung : 89/100

: 89/100 OpenCritic-Wertung: 89/100