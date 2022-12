Cyberpunk 2077: Soll eine Game of the Year Edition erhalten

Wie mehrere Medien berichten, soll Cyberpunk 2077 eine Game of the Year Edition erhalten. Das Spiel wurde am 10. Dezember 2020 veröffentlicht und machte zu Beginn vor allem wegen technischen Mängeln von sich reden. Kurz nach dem Release wurde „Cyberpunk 2077“ sogar für einige Zeit aus dem PlayStation Store entfernt.

Knapp zwei Jahre später reitet das Spiel nun jedoch auf der Erfolgswelle. Dank etlicher Updates von den Entwicklern von CD Projekt RED wurden viele der anfänglichen Probleme beseitigt und neue Features zu Cyberpunk 2077 hinzugefügt. Auch der Netflix-Anime Cyberpunk: Edgerunners trägt zum neuerlichen Hype um das Rollenspiel bei. Nun sprach der Entwickler davon, „Cyberpunk 2077“ eine Game of the Year Edition zu verpassen.

Game of the Year Edition könnte schon 2023 erscheinen

Auf einem Investorentreffen in Warschau soll Adam Kiciński, Präsident und Co-CEO von CD Projekt RED, über eine solche Edition gesprochen haben. Eine Game of the Year Edition von „Cyberpunk 2077“ zu veröffentlichen, sei „die natürliche Ordnung der Dinge“. Schließlich hatte das Studio solche oder „verbesserte“ Editionen bereits bei allen drei Teilen des „The Witcher“-Franchises auf den Markt gebracht..

„Das ist der natürliche Lauf der Dinge – so war es auch bei The Witcher, das nach den beiden Erweiterungen schließlich als Game of the Year Edition veröffentlicht wurde und seitdem als solche auf dem Markt ist. Das Gleiche ist auch in diesem Fall zu erwarten“, so Adam Kiciński.

Allerdings soll die Game of the Year Edition erst erscheinen, nachdem „Cyberpunk 2077“ seine erste und einzige Erweiterung Phantom Liberty erhalten hat. Die kommende Erweiterung wurde für 2023 angekündigt und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

Die Last-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One werden nicht mehr mit dem neuen Inhalt bedient. Geht man davon aus, dass die Game of the Year Edition wie bei anderen Spielen alle DLCs und Erweiterungen erhalten wird, kann man daraus schließen, dass diese Edition für „Cyberpunk 2077“ auch nicht mehr für die alten Konsolen erscheint.