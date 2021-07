CS:GO bittet Cheater nach Update nun höflich um Fairplay – mit einem Link

CS:GO hat ein neues Update erhalten, das auf dem ersten Blick eher weniger spektakuläre Inhalte zu bieten hat. Eine Sache erregte nun allerdings doch die Aufmerksamkeit der Spielerinnen und Spieler. Oder sollen wir besser sagen: die der cheatenden Community?

CS:GO: Bitte nicht cheaten, ihr Lieben!

In dem rund 22 MB großen Update war endlich die Lösung für das Cheater-Problem in „Counter-Strike: Global Offensive“ enthalten! Denn fortan gibt es einen formidablen Link, der euch zu den Fairplay-Richtlinien von CS:GO führt. Ja, ihr habt richtig gelesen. Euer komplettes Spielerlebnis wird sich nun ändern, indem Valve auf die faire Nutzung des Taktik-Shooters hinweist und an der Moral der Spielenden mithilfe eines Blog-Eintrags appelliert.

In allen Modi gilt:

Niemals betrügen.

Keine Teammitglieder und Gegner verbal zu beschimpfen oder zu beleidigen.

Keine Automatisierungshilfen zu benutzen.

„Das Nichtbefolgen dieser Richtlinien kann zu verschiedenen Strafen führen, einschließlich Abklingzeiten, Kommunikationsbeschränkungen und Spielsperren.“ Valve via CS:GO-Blog

In Competitive und Wingman gilt:

Spielt, um zu gewinnen, nicht um den oder die Spielpartner*in absichtlich verlieren zu lassen

Spielen das Spiel zum Ende.

Was bedeutet das fürs Matchmaking? Ganz ehrlich gesagt: gar nichts. Das einzige, das damit neu in den PvP-Shooter gefunden hat, ist eine Verlinkung zu den Richtlinien, die in dem Fenster, über das ihr ein Match bestätigt, nun genau diesen Link beinhalt.

Annehmen könnt ihr jetzt nur indem ihr … annehmt. © Valve

Entschuldigt den Sarkasmus, doch wie wir alle wissen, sind Maßnahmen wie diese nicht das, was das Spiel eigentlich dringend nötig hat. Eher fällt diese Aktion also unter „Nett gemeint“. Zwar ist es wichtig die Prinzipien und grundlegenden Richtlinien in einem Spiel festzulegen, wie hierdurch das immense Cheating-Problem auf den Servern von „Counter-Strike: Global Offensive“ gelöst werden soll, ist allerdings überaus fraglich.

Ein verbessertes Anti-Cheat-Tool oder ein ausgeklügelteres Detect-System hätte den Spielenden wahrscheinlich weitaus mehr geholfen als diese doch sehr putzig-naiven Guide-Lines. An der Vernunft der Gaming-Community zu appellieren hat bislang jedenfalls selten etwas bewirkt und streift die Verantwortung wohl an den Falschen ab.

Was steckt noch in dem Counter-Strike-Update?

Über diese neue Errungenschaft hinaus, gab es einige weitere kleinere Änderungen. Unter anderem lässt euch das Spiel nun zusätzliche Voreinstellungen für das Matchmaking anlegen. Damit könnt ihr nun beispielsweise eure Lieblings-Maps speichern. Ansonsten sind es vor allem Stabilitäts- und Performance-Anpassungen, die damit in CS:GO finden.

