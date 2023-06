Counter-Strike 2 bekommt langersehnte Kaufoption und neues Shop-UI

Andere freuen sich über die Änderung oder nehmen es einfach mit Humor . Ein Twitter-Nutzer merkt an, dass das neue Aussehen für Einsteiger leichter zu lernen ist. Ein anderer betrauert jetzt schon seine Fähigkeit, in einem Wimpernschlag sein ganzes Equipment kaufen zu können.

Diese Änderung gefällt nicht jedem. Vielen fällt direkt auf, dass das Ganze ja genau so aussieht wie in Valorant . Riots Shooter hat bei den CS-Fans einen eher lächerlichen Ruf . „Valorant“ würde nur von Shooterfans gespielt werden, die es in CS nicht schaffen würden.

Beim Launch von CS 2 müssen wir uns nicht nur von CS:GO generell verabschieden. Einige Features werden es nicht in die neue Ausgabe schaffen. Das Auswahlrad des Shops ist eines davon. Das UI wurde von Grund auf geändert und zeigt die Waffen auf einen Blick, nach Art sortiert, in einer tabellenartigen Auflistung .

Um Counter-Strike 2 ist in letzter Zeit ruhiger geworden. Im Hintergrund arbeiten die Entwickler aber weiter an den Testservern und bringen Patches raus. Der Neuste von ihnen bringt unter anderem ein langersehntes Feature in der Kaufphase mit sich. Das neue Aussehen des Shop hingegen stößt teilweise auf Gegenwind aus der Community.

