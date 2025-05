Cody Rhodes will in Metal Gear Solid-Film mitspielen – WWE-Star träumt von Hollywood

Der WWE-Star Cody Rhodes sorgt für Aufsehen mit seinem Interesse an einer Filmrolle in einer möglichen Verfilmung von Metal Gear Solid. In einem Interview bei der Eröffnung des neuen Themenparks Epic Universe in Orlando, Florida, äußerte Rhodes seinen Wunsch, in einer Adaption des beliebten Videospiels mitzuwirken. Obwohl er keinen bestimmten Charakter nannte, betonte er seine Bereitschaft, jede Rolle in diesem Film zu übernehmen.

Cody Rhodes und sein Hollywood-Traum

Warum interessiert sich Rhodes für Metal Gear Solid? Cody Rhodes, bekannt für seine Erfolge im Wrestling-Ring, äußerte, dass er bereit wäre, sich intensiv auf eine Rolle in Metal Gear Solid vorzubereiten. „Wenn du willst, dass ich Russisch lerne und den Revolver Ocelot spiele, würde ich es tun. Wenn du mir einfach die Kapuze aufsetzt, würde ich Cyborg Ninja spielen“, sagte Rhodes. Diese Aussage zeigt seine Leidenschaft für die Franchise und seine Flexibilität bei der Rollenwahl.

Interessanterweise enthüllte Rhodes auch, dass sein WrestleMania 41 Outfit ursprünglich von Cyborg Ninja inspiriert werden sollte. Bei seinem Auftritt trug er eine Maske, die sich jedoch eher wie die Maske von Tony Stark als die von Cyborg Ninja öffnete.

Hintergrund zur Metal Gear Solid Filmadaption

Was ist der aktuelle Stand der Filmadaption? Das Projekt einer Metal Gear Solid-Verfilmung ist seit einiger Zeit in der Entwicklung. Ursprünglich war Oscar Isaac als Solid Snake vorgesehen, jedoch hat sich die Produktion seitdem verzögert, und Isaac ist Berichten zufolge nicht mehr beteiligt. Produzent Ari Arad erklärte, dass am Drehbuch noch gearbeitet werde und dass das Projekt viele überraschen wird, wenn es endlich realisiert wird.

Der Entwickler der Metal Gear-Spiele, Hideo Kojima, hat die Serie mit einem einzigartigen Mix aus Stealth- und Action-Elementen sowie tiefgründigen Erzählungen geprägt. Die Spiele sind bekannt für ihre cineastische Präsentation und komplexen Storylines, was die Erwartungen an eine Filmumsetzung hoch hält.

Rhodes‘ Rückkehr in den WWE-Ring

Wann kehrt Rhodes in den Ring zurück? Fans hoffen auf eine baldige Rückkehr von Cody Rhodes in die WWE, nachdem er seit WrestleMania 41 nicht mehr im Ring zu sehen war. Bei diesem Event verlor er die unbestrittene WWE-Meisterschaft an John Cena, der Unterstützung von Travis Scott erhielt. Cena selber hat seitdem angekündigt, dass er die WWE bald verlassen könnte und droht, den Titel mit sich zu nehmen.

Ein möglicher Termin für Rhodes‘ Rückkehr könnte die Show Saturday Night’s Main Event sein, allerdings könnte er auch bei einer der wöchentlichen Shows wie Raw oder SmackDown zurückkehren. Auch das bevorstehende Event Money in the Bank wäre eine Gelegenheit für ein großes Comeback.

Wie siehst du das? In welcher Rolle würdest du Cody Rhodes gerne in einem Metal Gear Solid-Film sehen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!