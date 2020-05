Der Free-2-Play-Titel Call of Duty: Warzone verfügt über verschiedene Spielmodi, die Spielerteams können also in unterschiedlichen Größen an den Start gehen. Wo es anfänglich lediglich Trios gab, wurden relativ schnell Solos nachgelegt. Mittlerweile gibt es sogar Quads, die Spieler können also maximal in Vierergruppen zur alles entscheidenden Battle-Royale-Schlacht antreten.

Warzone: Kopfgeldaufträge wurden still und heimlich entfernt, Spieler sind enttäuscht

Doch eine Sache fehlt bis heute – und zwar die Duokämpfe. Bislang gab es für Spieler, die zu zweit antreten wollten, keine entsprechende Möglichkeit. Gruppen aus zwei Spielern konnten lediglich hoffen, mit einem zufälligen Kämpfer in Trios oder einem weiteren Zweierteam im Quads-Modus gematcht zu werden, mit denen man entsprechend harmoniert. Eingespielte Duospieler haben zudem die Möglichkeit, gegen größere Gruppen durch „nicht auffüllen“ anzutreten. Doch einfach gegen andere Zweierteams anzutreten, war bislang nicht möglich.

Call of Duty: Warzone erhält Duos

Hier wird sich nun jedoch etwas tun. Die Entwickler von Infinity Ward und Raven Software haben bestätigt, dass ein Duomodus auf dem Weg sei, der bereits kurz in Beutegeld (Plunder) getestet wurde.

Gegenüber GamerGen hat der Creative Director Amos Hodge von Raven Software nun offiziell bestätigt, dass Duos auf dem Weg seien:

„Wir hatten Duos in Beutegeld (Plunder), aber ich bin mir nicht sicher, wo der Duos-Modus steht. Wir haben ein paar Fehler in Duos, die wir angehen müssen. Aber wir hören auf die Community. Falls ihr es bemerkt habt, wir sind mit Trios durchgestartet, dann haben wir Solos und Quads hinzugefügt. Wir werden zu einem Punkt kommen, wo wir Duos in der Zukunft hinzufügen.“

Wann es genau so weit sein wird, verrät Hodge noch nicht. Falls ihr jedoch schon auf diesen Modus wartet, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Nun haben wir jedenfalls schon mal die Gewissheit, dass der Modus auch für den regulären Battle-Royale-Modus in Call of Duty: Warzone kommt.