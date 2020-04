„Call of Duty: Warzone“, die Standalone-Auskopplung von Call of Duty: Modern Warfare, bekam erst einen Trios-Modus, der es euch erlaubt hat, mit zwei Freunden zusammen in die Schlacht zu ziehen. Dieser wurde schließlich, und zum Leidwesen vieler Fans, durch den Vierer-Modus ersetzt. Da die Möglichkeit, sich alleine in den Kampf zu ziehen, ebenfalls nachgereicht wurde, fehlte eigentlich nur noch ein Modus für zwei Spieler. Ein anscheinend versehentlich hochgeladenes Teaser-Bild auf der offiziellen Seite hat diesen Modus nun für Season 3 bestätigt.

Call of Duty Warzone: Season 3 bringt Quads-Modus für Vierer-Teams

Call of Duty: Warzone – Duos-Modus

Die Battle-Royale-Auskopplung von „Call of Duty: Modern Warfare“ ist aktuell ziemlich beliebt und wird auf Twitch und Mixer regelmäßig von bekannten Spielern wie zum Beispiel MontanaBlack oder Ninja gestreamt. Nachdem der Shooter in den ersten beiden Wochen bereits über 30 Millionen Spieler begeistern konnte, hat Activision die Quads eingeführt, um die Laune aller Beteiligten oben zu halten. So richtig geklappt hat dies nur halb, schließlich gab es reichlich Unmut darüber, dass der neue Vierer-Modus den Trios-Modus abgelöst hat.

Nun, kurz nach Erscheinen von Season 3 zu „Call of Duty: Warzone“, hat Activision auf der offiziellen Seite des Spiels einen Teaser veröffentlicht, auf welchem es drei Bilder zu sehen gab. Zum einen eine Szenerie, in der sich vier Spieler gerade zum Absprung bereit machen, was höchstwahrscheinlich den neuen Quads-Modus repräsentieren soll, und zum anderen ein Bild mit getarnten Sniper und Operator. Bei dieser Darstellung handelt es sich allem Anschein nach um den potenziellen Modus „Scopes and Scatter Guns“.

© Activision/Infinity Ward

Viel interessanter dürfte für die meisten jedoch das dritte Bild sein, auf dem zwei Spieler zu sehen sind, von denen einer gerade schießt, während sich der andere hinter einem taktischen Schild verschanzt. Unter diesem Bild konnte der Schriftzug „Duos“ gelesen werden. Leider wurde das Bild nur wenige Momente später wieder von der Seite herunter genommen. Da die dritte Season bereits live gegangen ist und wir auch den Squads-Modus bereits spielen können, gehen nun viele davon aus, dass auch der Duos-Modus noch in Season 3 verfügbar sein wird.

Duos-Modus – Alle Hinweise verschwunden

Auf der offiziellen Seite von Activison könnt ihr aktuell keine Hinweise mehr auf den Duos-Modus finden, doch bereits jetzt diskutieren viele Fans in einschlägigen Foren über diese Möglichkeit und was die Einführung für die anderen Modi bedeutet. Schließlich befürchtet manch einer, dass der Duos-Modus eine andere Variante ersetzen könnte, so wie es der Quads-Modus mit dem Trios-Modus getan hat. Die Empörung der User ist dabei anscheinend recht groß, oft liest man über die Forderung, alle drei Modi zur Verfügung zu stellen, statt nur zwei mögliche Optionen.