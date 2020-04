In Call of Duty: Modern Warfare ist am heutigen 8. April Season 3 gestartet, die mit einigen neuen Inhalten daherkommt. Spieler dürfen sich unter anderem auf drei neue Multiplayer-Karten und zwei neue Waffen freuen, die ab sofort im Multiplayer von Modern Warfare enthalten sind.

Alle neuen Inhalte von Season 3 haben wir euch nachfolgend aufgelistet. Dabei gilt es zu beachten, dass einige der Inhalte, die in der Roadmap angekündigt wurden, erst im Laufe von Season 3 veröffentlicht werden.

Call of Duty Warzone: Season 3 bringt Quads-Modus für Vierer-Teams

Season 3 zu Call of Duty: Warzone im Überblick

Diese Inhalte sind in „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ ab sofort verfügbar, ihr könnt also direkt loslegen!

3 neue Multiplayer-Karten ( Talsik Backlot, Hovec Sawmill, Aniyah Incursion )

2 neue Waffen (SKS & Renetti)

1 neuer Operator (Alex)

1 neuer Spielmodus in Warzone (Quads-Modus/Vierer-Teams)

Fahrzeug-Skins

© Activision/Infinity Ward

Diese Inhalte werden erst im Laufe der neuen Season freigeschaltet. Darunter befinden weitere Maps und eine neue Waffe, die bislang jedoch nicht enthüllt wurde.

2 neue Operator (Ronin & Iskra)

2 neue Multiplayer-Modi (Gun Game Reloades & Reinfected Ground War)

1 neue Waffe (noch unbekannt)

1 neue Multiplayer-Karte (Hardhat)

1 neue Gundfight-Karte (Aisle 9)

Neue Inhalte für Warzone (Zielfernrohre, Schrotflinten)

Gunsmith Customs

Die umfangreichen Patchnotes könnt ihr auf der offiziellen Webseite von Entwickler Infinity Ward einsehen.