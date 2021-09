Call of Duty: Vanguard Open Beta – Starttermine, Pre-Load, Keys und mehr

Call of Duty: Vanguard startet diese Woche in die erste von zwei Open-Beta-Phasen. Damit könnt ihr schon einen kleinen Teil der Multiplayer-Erfahrung antesten. PlayCentral fasst für euch zusammen, wann die Tests an den nächsten Wochenenden stattfinden, auf welchen Plattformen ihr spielen könnt und sehr viel mehr.

Wann findet die Open Beta zu Call of Duty: Vanguard statt?

Die Testphase zum Multiplayer-Shooter erstreckt sich auf zwei Wochenenden und hat insgesamt drei Schritte, wie das folgende Bild zeigt:

Das sind die Uhrzeiten für die Open Beta zu Call of Duty: Vanguard. © Activision

Die Open Beta ist also wie folgt eingeteilt:

Phase 1 (10. bis 13. September) PlayStation 4/PlayStation 5 : Alle mit einer Vorbestellung bekommen einen Code zugeschickt.

(10. bis 13. September) Phase 2 (16. bis 17. September) Xbox/PC (Battle.net) : Alle mit einer Vorbestellung bekommen einen Code zugeschickt. PlayStation 4/PlayStation 5 : Die Beta ist für alle kostenlos verfügbar.

(16. bis 17. September) Phase 3 (18. bis 20. September) Alle Plattformen : Die Beta ist ab sofort auf allen Konsolen und dem PC kostenlos verfügbar.

(18. bis 20. September)

Einen Überblick zur Beta gibt der folgende Trailer:

Pre-Load auf PlayStation ist gestartet!

Damit ihr direkt zum Start der Beta dabei sein könnt, ist es bereits jetzt möglich, den Clienten herunterzuladen. Dafür müsst ihr das Spiel digital für PlayStation 4 und PlayStation 5 vorbestellt haben. Dann könnt ihr einfach in den PlayStation Store und dort die Beta herunterladen.

Wie groß ist die Beta? Auf den PlayStation-Konsolen nimmt die Open Beta zu „Call of Duty Vanguard“ knapp 9 GB ein.

Beta-Keys für eine physische Vorbestellung: Habt ihr eine physische Version gekauft, dann müsst ihr entweder auf die Quittung schauen oder erhaltet einen Key von eurem Händler per E-Mail. Habt ihr einen Code, dann müsst ihr euch auf dieser Webseite mit eurem Activision-Konto anmelden und den Key einlösen.

Wie sieht es auf anderen Plattformen aus? Auf Xbox und PC müsst ihr euch noch etwas gedulden. Aber auch da sollte ein Pre-Load starten, sobald wir etwas näher an Phase 2 sind.

Wie fallen die PC-Voraussetzungen für die Open Beta aus?

Falls ihr die Beta zu „Call of Duty: Vanguard“ auf dem PC spielen wollt, könnt ihr mit den folgenden Systemvoraussetzungen herausfinden, ob eure Hardware das Spiel schafft (via Twitter):

Minimale Voraussetzungen Empfohlene Voraussetzungen Betriebssystem Windows 10 64 Bit (1909 oder höher) Windows 10 64 Bit (das neueste Service-Pack) CPU Intel Core i5-2500k

AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-4770k

AMD Ryzen 7 1800X RAM 8GB 16GB Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 960 2GB/GTX 1050Ti 4GB

AMD Radeon R9 380 Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/GTX 1660 6GB

AMD Radeon RX Vega 56 Festplattenspeicher 45GB 45GB

Das ist die Belohnung für eine Beta-Teilnahme

Für das Anspielen von „Call of Duty: Vanguard“ werdet ihr sogar von Activision in mehreren „Call of Duty“-Spielen belohnt.

Dafür müsst ihr innerhalb der Testphase Level 20 erreichen und erhaltet dann einen Waffenbauplan. Dieser wird mit der Veröffentlichung von „Vanguard“ zur Verfügung stehen. Der gleiche Bauplan ist bei Warzone erst nach dem Release der neuen Pazifik-Karte verfügbar.

Außerdem bekommen Spieler*innen von Call of Duty: Mobile noch einen neuen Operator. Kurz nach der Beta wird im Smartphone-Spiel für alle mit einer Beta-Teilnahme der Operator Arthur Kingsley aus der „Vanguard“-Kampagne freigeschaltet.

Der Operator Arthur Kingsley wird frühzeitig in Call of Duty: Mobile verfügbar sein. © Activision

Das sind die spielbaren Inhalte der Open Beta

Mit der offenen Testphase wird es möglich sein in einen Teil der Multiplayer-Inhalte aus dem fertigen Spiel einzutauchen.

Diese 5 Modi stehen bereit

In der Open Beta könnt ihr bereits einen großen Teil der Spielvarianten aus „Call of Duty: Vanguard“ ausprobieren. Das erwartet euch an den beiden Wochenenden:

Klassische Modi: Team-Deathmatch, Herrschaft, Abschuss bestätigt

Team-Deathmatch, Herrschaft, Abschuss bestätigt Neue Modi: Patrouille (wird mit Suchen & Zerstören am zweiten Wochenende ausgetauscht), Champion Hill

Das ist Patrouille!

Einer der neuen Modi in „Call of Duty: Vanguard“ ist Patrouille. In diesem zielbasierten Modus müsst ihr taktisch vorgehen. Es wird eine Punktezone geben, die sich in ständiger Bewegung befindet. Um Punkte zu sammeln, müsst ihr euch immer mit der Zone bewegen und an dieser entlang über die Karte laufen.

In Patrouille müsst ihr immer in Bewegung bleiben. © Activison

Beachtet, dass Patrouille nur am ersten Wochenende laut Activision zur Verfügung stehen wird. Es können also vorab nur PlayStation-Spieler*innen die neue Variante ausprobieren. In der zweiten Woche wird diese mit Suchen & Zerstören ausgetauscht.

Das ist Champion Hill!

Der neue Modus Champion Hill ist eine neuartige Spielerfahrung, die einige schon auf der PlayStation in der exklusiven Alpha ausprobieren konnten.

Darum geht’s: Entweder alleine, zu zweit oder zu dritt geht es auf eine große Map mit vielen kleinen Abschnitten. In jeder Runde des Modus tretet ihr gegen ein zufälliges Team an und habt eine Minute Zeit, so viele Abschüsse zu erzielen und möglichst selbst nicht dabei zu sterben.

Drei von 20 Karten stehen zur Verfügung!

Für alle Modi abseits von Champion Hill gibt es in der Beta drei Karten, die bereit stehen. Das sind die Karten aus der Open Beta.

Hotel Royal

Red Star

Gavutu

Hotel Royal ist einer der Schauplätze der Open Beta. © Activision

Weiterführende Informationen abseits der Namen gibt es leider bisher nicht. Im fertigen Spiel werden die Karten aber für alle 6-gegen-6-Varianten Verwendung finden.

Mehr zu Call of Duty: Vanguard

Wann erscheint das Spiel? Ihr könnt ab dem 5. November 2021 in den zweiten Weltkrieg ziehen. „Call of Duty: Vanguard„ wird auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar sein.

