Call of Duty: Vanguard wird in der Beta bereits von Cheatern zerstört, Lösung kommt

Activision veranstaltet derzeit zu Call of Duty: Vanguard noch die Open Beta, wodurch jeder in den kommenden Weltkriegsshooter reinspielen kann. Aber seit dem kommenden Wochenende sind die Server für PC-Spieler*innen verfügbar und das hat bereits in der Testphase für Cheater gesorgt.

Call of Duty: Vanguard schon jetzt von Cheatern geplagt

Am vergangenen Wochenende hat Activision die Open Beta zu „Call of Duty: Vanguard“ auf dem PC gestartet. Es hat nicht lange gedauert, bis sich die ersten Cheater in den Matches tummelten und die Laune der Spieler*innen vermiesten.

Hacking already like it’s only the beta aswell😩😩 pic.twitter.com/aSmnOSsHQu — Chris Simons (@ChrisSimonsLFC) September 17, 2021

In den letzten Monaten hat Activision den Cheatern bereits den Kampf angesagt und angekündigt, dass eins der wichtigsten Features von „Call of Duty: Vanguard“ eine Anti-Cheat-Lösung auf dem PC sein wird. Diese ist für die Beta aber noch nicht bereit, weshalb einige ohne Probleme Hacks nutzen können.

Wie kann das sein? „Call of Duty: Vanguard“ basiert für die leichtere Integration in „Warzone“ auf der gleichen Engine, wie Modern Warfare 2019. Dadurch haben es die Ersteller von Cheats sehr leicht und können auf einer ähnlichen Basis Hacks anbieten, wie bei den anderen Spielen schon.

Activision ist bemüht, eine Anti-Cheat-Lösung für die „Call of Duty“-Spiele zu finden und verspricht, dass es dieses Jahr noch passieren soll. Mit dem Start der Integration von „Call of Duty: Vanguard“ in „Warzone“ soll es soweit sein. Worauf genau die Maßnahmen gegen Cheats basieren, ist bisher nicht bekannt.

Die Open Beta wurde bis zum 22. September, 19 Uhr deutscher Zeit, verlängert. Falls ihr also noch in den Mehrspieler von Vanguard reinschnuppern wollt, dann ist jetzt eure letzte Chance vor dem Release des Spiels. Alles weitere zur Open Beta könnt ihr hier nachlesen:

Das nächste Call of Duty erscheint am 5. November 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar sein. Eine Übersicht zu den unterschiedlichen Vorbesteller-Optionen gibt's hier.