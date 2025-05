Blades of Fire vereint God of War und Dark Souls für einzigartiges Kampferlebnis

Blades of Fire, das neueste Werk von MercurySteam, kombiniert die besten Kampfelemente aus God of War und Dark Souls, um ein brutales und strategisches Spielerlebnis zu bieten. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Aran de Lira und steuern seine Vielzahl an Waffen, während sie sich in eine Welt voller Herausforderungen stürzen. Obwohl das Spiel von diesen beiden Titeln inspiriert wurde, bringt es auch neue Elemente mit, die es zu einem eigenständigen Erlebnis machen.

Einflüsse von Dark Souls

Was macht die Kämpfe in Blades of Fire einzigartig? Dark Souls hat zweifellos einen starken Einfluss auf die Kämpfe in Blades of Fire. Die strategischen Elemente des Soulslike-Genres von FromSoftware und dessen berüchtigte Schwierigkeit haben dazu beigetragen, die Kämpfe in MercurySteams Action-RPG zu formen. Um Gegner zu besiegen, müssen Spieler die Angriffsmuster lernen und wissen, wann sie zuschlagen sollen. Genauso wichtig ist es, den richtigen Moment zum Ausweichen oder Parieren zu erkennen.

Das Meistern von Blades of Fire erfordert Geduld und Präzision. Anstatt blindlings anzugreifen, müssen die Spieler jede Begegnung sorgfältig analysieren und die effektivste Waffe auswählen. Wer sich die Zeit nimmt und auf eine Öffnung wartet, wird weniger oft sterben und respawnen.

Systeme und Mechaniken

Welche Mechaniken erleichtern das Spiel? Lernen durch Scheitern ist ein Schlüsselprinzip in Blades of Fire. Glücklicherweise ist die Bestrafung für den Tod gering. Aran lässt die ausgerüstete Waffe fallen, und Spieler können an den Ort ihres Ablebens zurückkehren, um sie wieder aufzusammeln. Auch wenn man erneut stirbt, verschwindet die Waffe nicht, was den Spielern ausreichend Zeit gibt, sie zurückzuholen.

Blades of Fire verwendet ein Flaschenkühlsystem ähnlich dem von Dark Souls. Es gibt Rastpunkte in Form von Ambossen, die Aran vollständig heilen, seine Flaschen auffüllen und alle Gegner wiederauferstehen lassen. Diese Elemente tragen dazu bei, dass das Spiel seine Inspiration von FromSoftware nicht versteckt, sondern stolz zur Schau stellt.

Einflüsse von God of War

Welche Aspekte von God of War wurden übernommen? MercurySteam hat die Soulslike-Elemente mit vielen Features aus God of War kombiniert. Der Kampf ist unglaublich schwer und brutal. Aran kann Gegner zerstückeln und blutige Finisher ausführen, genau wie Kratos. Aber das ist nicht der einzige Aspekt, der von God of War übernommen wurde. Spieler können leichte und schwere Angriffe mit jeder Waffe verweben, was für das Überleben unerlässlich ist.

Blades of Fire verwendet ein Upgradesystem ähnlich dem von God of War. Wie Kratos kann Aran seine Gesundheit und Ausdauer durch das Sammeln von Edelsteinen verbessern. Diese sind in Truhen zu finden, und Spieler müssen mehrere davon sammeln, bevor Arans Werte steigen. Kodizes können ebenfalls freigeschaltet werden, um die Wirksamkeit von Arans Flaschen und seine Schmiedefähigkeiten zu erhöhen.

Einzigartige Mechaniken von Blades of Fire

Welche neuen Elemente bringt Blades of Fire mit? Während MercurySteam diese Elemente aus Dark Souls und God of War übernommen hat, gibt es viele einzigartige Mechaniken, die vom Entwickler geschaffen wurden. Die wichtigste ist das vierfache Angriffszielsystem. Spieler können verschiedene Teile eines Gegners anvisieren und so Schwachstellen ausnutzen. Auch die Positionierung ist beim Angriff wichtig, da Arans Waffen vom Gelände abgelenkt werden können, zum Beispiel wenn ein Schlag von links gegen eine Wand statt gegen den Feind geht.

MercurySteam hat auch Wert auf Waffen gelegt, die in vielen Action-RPGs nicht zu finden sind. Spieler schmieden und pflegen ihre Waffen im Laufe des Spiels. Jede Waffe hat unterschiedliche Werte, die direkt beeinflussen, wie sie sich im Kampf verhält. Diese scharf und haltbar zu halten ist ein Balanceakt, den Spieler meistern müssen, wenn sie die Armee der Königin besiegen wollen. Einige Waffen sind gegen bestimmte Gegner wirkungslos, und Spieler müssen auf eine andere wechseln.

Fazit zu Blades of Fire

Warum ist Blades of Fire ein spannendes Spielerlebnis? Blades of Fires Inspirationen gipfeln in einem Kampfsystem, das einzigartig, filmisch und reaktionsschnell ist. Es balanciert aggressives Momentum, taktische Positionierung und Waffenkenntnisse, um eine fesselnde Herausforderung zu schaffen. Der Kampf ist risikoreich und bietet nur minimale Hilfestellungen. Spieler müssen lernen, Arans Waffen richtig zu führen und in diesem hybriden System zu experimentieren, um es wirklich zu meistern.

Was hältst du von den neuen Mechaniken und dem Kampfsystem in Blades of Fire? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!