Battlefield 6 – DICE verspricht Balance-Update für schwache Fahrzeuge bis Okt. 2025

Die Diskussion um die Balance von Fahrzeugen in Battlefield 6 hat mit der jüngsten Beta-Phase neue Höhen erreicht. Kritiker bemängelten, dass Fahrzeuge wie Panzer, Hubschrauber und Jets oft zu schwach im Vergleich zu den Infanteriewaffen waren. Solche Fahrzeuge, die normalerweise für ihre überlegene Feuerkraft bekannt sind, wurden in der Beta schnell von Raketen, Minen und anderen Anti-Fahrzeug-Waffen ausgeschaltet.

David Sirland, der leitende Produzent von Battlefield 6, hat diese Kritik nun zur Kenntnis genommen. Er räumt ein, dass es ein Problem mit der Balance gibt, betont jedoch, dass es besser sei, zu schwache Fahrzeuge zu haben als zu starke. Diese Herangehensweise soll verhindern, dass Fahrzeuge das Spielgeschehen dominieren und die Balance zugunsten der Infanterie verschieben.

Warum sind Fahrzeuge in Battlefield 6 unterpowered?

Was sagt David Sirland zur Fahrzeugbalance? Sirland weist darauf hin, dass die Schwäche der Fahrzeuge eine bewusste Entscheidung ist, um das Spiel nicht zu stark zu beeinflussen. Er argumentiert, dass die Spieler im Laufe der Zeit besser im Umgang mit diesen Fahrzeugen werden und dass eine anfängliche Schwäche tolerierbar ist, solange daran gearbeitet wird, das Gleichgewicht zu verbessern.

Ein wesentlicher Punkt der Diskussion ist die Möglichkeit, dass jede Klasse in Battlefield 6 jede Waffe benutzen kann. Dies führt dazu, dass Ingenieure mit Scharfschützengewehren und Raketenwerfern ausgerüstet sind, was die Balance zwischen den Klassen stört. Sirland betont jedoch, dass dies kein neues Problem sei und dass es Mechanismen im Spiel gibt, um solche Situationen zu entschärfen.

Die Reaktion der Community und die Zukunft von Battlefield 6

Wie reagiert die Community auf die aktuelle Balance? Die Community ist gespalten. Einige Spieler teilen die Meinung, dass die Fahrzeuge zu schwach sind und fordern Anpassungen, während andere die Balance als Herausforderung sehen, die es zu meistern gilt. Die Entwickler bei DICE arbeiten laut Sirland aktiv an Lösungen für diese Probleme und versprechen Verbesserungen bis zum offiziellen Erscheinungsdatum am 10. Oktober 2025.

Zu den Herausforderungen gehört es, ein Gleichgewicht zu finden, das sowohl die Fahrzeuge als auch die Infanterie fair behandelt. Derzeit ist die Infanterie mit einer Vielzahl von Anti-Fahrzeug-Waffen ausgestattet, was die Fahrzeuge anfällig macht. Sirland versichert, dass diese Balanceprobleme erkannt wurden und dass das Team an einer Lösung arbeitet.

Was können wir beim Start von Battlefield 6 erwarten?

Welche Änderungen sind bis zum Launch geplant? Sirland hat angedeutet, dass Anpassungen an der Fahrzeugpanzerung und den verfügbaren Waffen vorgenommen werden. Ziel ist es, ein faires und spannendes Spielerlebnis zu bieten, bei dem weder Fahrzeuge noch Infanterie einen übermäßigen Vorteil haben.

Mit dem bevorstehenden Start von Battlefield 6 sind die Erwartungen hoch, dass DICE die Balanceprobleme lösen wird. Die Rückmeldungen aus der Beta-Phase sind eindeutig und die Entwickler haben versprochen, dass die finale Version des Spiels diese Probleme adressieren wird. Die Community wird gespannt sein, ob die versprochenen Anpassungen die gewünschten Verbesserungen bringen werden.

