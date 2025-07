Battlefield 6 Beta überrascht mit klassischem Klassensystem aus BF4

Battlefield 6 wird in seiner Beta ein beliebtes Feature aus Battlefield 4 zurückbringen und damit einige besorgte Fans beruhigen. Die Battlefield-Reihe hat sich im Laufe der Jahre über viele verschiedene Epochen und Szenarien hinweg entwickelt, von der Moderne bis in die Zukunft. Im Gegensatz zu Call of Duty, das auf enge Gefechte auf kleinen Karten setzt, bietet Battlefield große, offene Karten mit Fahrzeugen, Zerstörung und Teamspiel. Mit jedem neuen Spiel gibt es jedoch auch Veränderungen, die nicht immer bei allen auf Gegenliebe stoßen.

In Battlefield 2042 wurden die sogenannten Spezialisten eingeführt, Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten wie Greifhaken. Obwohl diese Idee auf dem Papier interessant klang, kam sie bei vielen nicht gut an, da das klassische Klassensystem verwässert wurde. Spieler fürchteten, dass sich dieses Problem in Battlefield 6 fortsetzen könnte.

Die Rückkehr des Klassensystems

Wie wird das Klassensystem in der Beta aussehen? David Sirland, der Lead Producer von Battlefield, bestätigte, dass die Battlefield 6 Beta ein Waffensystem ähnlich dem von Battlefield 4 in ausgewählten Playlists bieten wird. Jede Klasse hat eine Signaturwaffe, wie Scharfschützengewehre für die Aufklärer und LMGs für die Unterstützer. Spieler können wählen, ob sie offene oder geschlossene Klassen wollen. Offene Klassen ermöglichen es, Waffen beliebig zu kombinieren, während geschlossene Klassen ein traditionelleres Battlefield-Erlebnis bieten.

In einer detaillierten Aufschlüsselung der Waffenverteilung sieht das System wie folgt aus:

DMRs, Schrotflinten und Karabiner sind universelle Waffen, die in jeder Klasse genutzt werden können.

Angriff: Sturmgewehre

Techniker: Maschinenpistolen

Unterstützung: Leichte Maschinengewehre

Aufklärung: Scharfschützengewehre

Ausblick auf das vollständige Spiel

Werden diese Änderungen im finalen Spiel bestehen bleiben? Bisher hat Battlefield Studios noch nicht bestätigt, ob diese Playlists es ins endgültige Spiel schaffen. Es scheint jedoch wahrscheinlicher, dass die Beta als Testumgebung genutzt wird, um zu sehen, welche Playlist bei den Spielern am besten ankommt. Diese könnte dann als Standard für Klassen im gesamten Spiel etabliert werden.

Der erste offizielle Trailer für Battlefield 6 wird später in dieser Woche veröffentlicht, sodass Fans einen ersten Blick auf das Spiel werfen können. Es ist offensichtlich, dass das Entwicklerteam auf das Feedback der Community hört und versucht, den Bedürfnissen der Fans gerecht zu werden.

Wie stehst du zu den geplanten Änderungen im Klassensystem von Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!