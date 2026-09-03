Avatar Legends – Update 2.5 bringt Ranglistenmodus, Fixes und Anpassungen

Mit Update 2.5 erhält Avatar Legends: The Fighting Game eine Funktion, die seit dem Start ganz oben auf der Wunschliste der Community stand. Der am 2. September 2026 veröffentlichte Patch führt einen vollwertigen Ranglistenmodus ein und erweitert das schnelle 1-gegen-1-Kampfspiel zugleich um zahlreiche Anpassungen, Animationen und Fehlerkorrekturen.

Avatar Legends: The Fighting Game erschien ursprünglich am 23. Juli 2026 und überzeugte vor allem mit handgezeichneten 2D-Animationen, flotten Kämpfen und einem Stil, der sich eng an die beiden Avatar-Serien anlehnt. Beim Umfang des Online-Angebots gab es allerdings Nachholbedarf, den Gameplay Group International und PM Studios nun schrittweise angehen.

Der neue Ranglistenmodus

Wie funktioniert der Ranglistenmodus in Avatar Legends: The Fighting Game? Gewertete Begegnungen werden automatisch als Best-of-Five-Set ausgetragen. Wer zuerst drei Kämpfe gewinnt, entscheidet das gewertete Set für sich. Der gewählte Hauptcharakter bleibt bis zum Abschluss gesperrt, während unterstützende Figuren zwischen den einzelnen Partien gewechselt werden dürfen.

Anschließend können beide Seiten weiterspielen und auch ihre Hauptcharaktere austauschen. Diese zusätzlichen Duelle wirken sich jedoch nicht mehr auf die Ranglistenpunkte aus. Daneben bleibt die bisherige ungezwungene Spielersuche als Casual Match ohne sichtbare Abzeichen und ohne Auswirkungen auf die Rangliste erhalten.

Die Einstufung erfolgt für jeden Charakter separat. Insgesamt sind zehn Abzeichen vorgesehen, die sich auf Anfänger- und Meisterränge verteilen:

Rookie markiert den Einstieg in die Platzierungsphase. Apprentice wird nach dem ersten Drittel der erforderlichen Platzierungsspiele vergeben. Acolyte folgt nach dem zweiten Drittel der Platzierungsspiele. Die Meisterränge beginnen ab Abzeichen 4 und orientieren sich an den individuellen Ranglistenpunkten. Abzeichen 9 trägt den Namen Chosen und setzt mehr als 1.900 Ranglistenpunkte voraus. Abzeichen 10 ist momentan noch nicht erreichbar. Die Bezeichnung bleibt vorerst geheim.

Gesammelte Erfahrungspunkte zeigen ausschließlich an, wie viel Zeit jemand online verbracht hat. Sie haben keinen Einfluss auf die Platzierung oder den Rang eines Charakters. Ranglistenpunkte können ausschließlich im neuen gewerteten Modus gewonnen oder verloren werden.

Gegen vorsätzliche Spielabbrüche gibt es ebenfalls eine neue Maßnahme. Wer eine Verbindungsabbruchrate von mindestens 20 Prozent erreicht, landet in einer separaten Warteschlange und trifft dort auf andere Nutzer mit ähnlich hoher Abbruchquote.

Neue Funktionen und Charakteranpassungen

Welche weiteren Neuerungen bringt Update 2.5? Auf der PlayStation 5 steht nun ein Low-Latency-Modus zur Verfügung. Das Hauptmenü erhält außerdem eine Schaltfläche, über die sich der aktuelle Newsletter erneut öffnen lässt. Im Trainingsmodus kann das Blockverhalten jetzt auf Flow eingestellt werden.

Passend zum Ranglistenstart wurde eine neue Newsletter-Ausgabe ergänzt. Aang bekommt zudem eine neue Farbvariante anlässlich der PAX West. Zaheers finale Technik wurde visuell überarbeitet, sodass Ghazan in der Animation nicht mehr einfach gerade nach oben fliegt.

Ozai profitiert von zusätzlichen Animationsbildern bei mehreren Aktionen. Dazu zählen sein Luftwurf, seine Supertechnik in der Luft, seine Konterhaltung, Blitzangriffe am Boden und in der Luft, verschiedene normale Angriffe im Stehen, Hocken und Springen, seine Drehbewegungen, der Sprung, die Wurfbefreiung, mehrere Trefferreaktionen sowie das Blocken in geduckter Haltung.

Das Kampfsystem erhält außerdem einen Eingabepuffer für EX- und Supertechniken, wenn diese innerhalb von Angriffsketten ausgeführt werden. Zwei Skalierungsprobleme wurden ebenfalls behoben. Flow-Angriffe mit entfernter Ausweichaktivierung sollten den Trefferstopp des Angreifers nicht länger beeinflussen, während bestimmte Eröffnungstreffer keine übermäßig starke Schadensskalierung mehr verursachen.

Alle wichtigen Fehlerkorrekturen

Welche Fehler behebt Patch 2.5? Neben den großen Funktionen enthält das Update eine umfangreiche Sammlung allgemeiner und charakterspezifischer Korrekturen. Dazu gehören folgende Änderungen:

Das plattformübergreifende, Skill-basierte Matchmaking auf der PlayStation 5 wurde verbessert.

wurde verbessert. Die Farben der Figuren hinter den Fenstern der Ba-Sing-Se-Arena wurden korrigiert.

Der Galerieeintrag Bumi Sohn wurde in Commander Bumi umbenannt.

Mehr als 204 Übersetzungs- und Lokalisierungsfehler wurden behoben.

Avatar Aangs finale Technik führt gegen Gegner im Ungleichgewicht nun sofort zum K. o.

Bei Azula wurde ein ungewöhnliches Verhalten von Lo und Li bei einem doppelten K. o. korrigiert.

Kataras EX-Kara-Cancel-Rekka wurde entfernt.

Korras Abbruchketten bei Spezial- und EX-Techniken funktionieren nun korrekt.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Korra bei hoch ausgeführten Lufttechniken sofort landen konnte.

Kyoshis Flow-Haltung weicht nun allen hohen Angriffen korrekt aus.

Sukis und Yues Reaktionen auf Sokkas Supertechnik wurden korrigiert.

Sokkas Bumerang lässt sich zuverlässiger wieder auffangen.

Unterstützungscharaktere erhalten im ersten Kampf mit abgespielter Intro-Sequenz keine unbeabsichtigt günstigeren Flow-Abbrüche mehr.

Ozais erster verstärkter normaler Angriff verursacht wieder den vorgesehenen Schaden.

Ozais EX-Lufttechnik verbraucht nun ordnungsgemäß Ressourcen.

Zaheers Angriffe lösen wieder den korrekten Trefferstopp aus, wenn sie gleichzeitig eine Flow-Ausweichhitbox und den aktiven Charakter treffen.

Die Position von Zaheers Luftblase während Ozais finaler Technik wurde korrigiert.

Zaheers erneutes Aufrichten eines getroffenen Gegners mit seinem schweren Luftangriff funktioniert wieder.

Tophs erster Angriff aus High Ground erhält nun dieselbe Schadensskalierung wie eine Spezialtechnik.

Das Update erscheint passend zum Start der Xbox-Series-X|S-Version am 3. September 2026. Diese Fassung war zuvor kurzfristig wegen eines Problems mit einer Hintergrundfunktion verschoben worden. Auf Nintendo Switch ist das Kampfspiel bereits verfügbar, wobei der vollständige plattformübergreifende Online-Modus dort nicht direkt zum Start bereitstand.

Ist der Ranglistenmodus für euch der entscheidende Grund, wieder in Avatar Legends: The Fighting Game einzusteigen, oder wartet ihr weiterhin auf weitere Modi und DLC-Charaktere? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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