Assassin’s Creed Shadows erscheint für die Nintendo Switch 2 – und das schon im Dezember

Ubisoft und Nintendo haben heute offiziell bestätigt, was viele bereits vermutet hatten: Assassin’s Creed Shadows erscheint tatsächlich auch für die Nintendo Switch 2 – und das früher als erwartet. Der Release der neuen Version ist bereits für den 2. Dezember 2025 geplant. Ein frischer Launch-Trailer begleitet die Ankündigung.

Assassin’s Creed Shadows bald auch mobil auf der Switch 2

Gerüchte um eine Umsetzung des neuesten Ablegers für Nintendos kommende Konsole kursierten schon seit Wochen. Nach mehreren Leaks und Händlerlisten ist es nun offiziell: Assassin’s Creed Shadows findet seinen Weg auf die Switch 2 und bringt das feudale Japan-Setting somit erstmals auf eine Nintendo-Plattform.

Im Spiel erleben Fans zwei spielbare Hauptfiguren: die Shinobi-Kämpferin Naoe und den legendären afrikanischen Samurai Yasuke, die sich durch Intrigen, politische Machtspiele und epische Kämpfe im Japan des 16. Jahrhunderts schlagen. Ubisoft betont, dass Spieler die offenen Städte und Dörfer des alten Japans sowohl zu Hause als auch unterwegs erkunden können.

„Wir freuen uns sehr, Assassin’s Creed Shadows zu Nintendo-Spielern zu bringen“, so Game Director Charles Benoit in einer offiziellen Mitteilung.



„Ob ihr lautlos durch die Schatten schleicht oder euch als Yasuke in den Kampf stürzt – die Switch 2 bietet die perfekte Freiheit, Japan überall zu erleben.“ Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Preis, Editionen und technische Details

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint für die Nintendo Switch 2 sowohl digital im eShop als auch physisch als Game-Key-Card – eine Box-Version mit Download-Code anstelle einer Cartridge. Laut Ubisoft liegt der Preis bei 79,99 US-Dollar bzw. 49,99 Britischen Pfund. Zwar gibt es noch keine offiziellen Angaben zum Europreis, doch laut Brancheninsider Billbil-kun dürfte sich der Preis hierzulande auf rund 50 Euro belaufen.

Zusätzlich ist eine Premium Digital Edition geplant, die exklusive Inhalte, kosmetische Extras und den Season Pass umfasst. Diese Version erscheint ausschließlich digital und kostet etwa 99,99 US-Dollar.

Zum Release enthält die Version alle bisherigen Inhaltsupdates des Hauptspiels mit einer Ausnahme:

Der erste große DLC „Claws of Awaji“ erscheint auf der Switch 2 erst 2026 nachträglich.

Positiv: Dank Ubisoft Connect wird plattformübergreifender Fortschritt (Cross-Progression) unterstützt – wer also bereits auf PS5 oder PC spielt, kann auf der Switch 2 nahtlos weitermachen.

Easter Eggs & Ubisoft-News

Das September-Update von „Assassin’s Creed Shadows“ sorgte für Schmunzeln in der Community: Darin tauchte eine Katze im Ezio-Outfit auf, eine charmante Hommage an den legendären Assassinen aus Assassin’s Creed II.

Zudem wurde jüngst bekannt, dass Ubisoft zeitweise an einem AC-Ableger im US-Bürgerkrieg gearbeitet hatte. Das Projekt wurde jedoch laut Berichten eingestellt, da das historische Setting als „zu kontrovers“ galt.

Japan-Abenteuer bald auch für unterwegs

Mit dem bevorstehenden Release auf der Nintendo Switch 2 bringt Ubisoft sein erfolgreiches Samurai-Abenteuer auf eine neue Plattform und das nur wenige Monate nach dem Hauptrelease. Damit haben auch Switch-Spieler bald die Möglichkeit, sich durch die Gassen, Dächer und Tempel des feudalen Japans zu schleichen – ganz im Stil der berühmten Meuchelmörder-Reihe.

Den offiziellen Launch-Trailer zur Switch-2-Version von Assassin’s Creed Shadows könnt ihr euch hier ansehen: