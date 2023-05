Assassin’s Creed Mirage soll wohl nicht auf allen Plattformen erhältlich sein

Bekennender Film- und Serien-Junkie. Gedanklich gerne in diversen Fantasiewelten unterweges. Süchtig nach allem, was magisch scheint. Begeisterte Gaming-Zuschauerin, inklusive klugen Sprüchen. Allen voran: Vollblut-Schreiberling und Hundemama.

Wir sind gespannt und bleiben dran. Am 12. Juni 2023 um 19 Uhr startet der Ubisoft Forward-Stream , bei dem es sicherlich neue Infos und Details geben wird. In der Zwischenzeit könnt ihr euch in unserem Preorder-Guide über die verschieden Editionen und Preise informieren.

Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen. Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter.

Und doch scheint das Ganze ein wenig seltsam, wenn man bedenkt, dass Steam die beliebteste Gaming-Plattform ist. Denn könnte es sich durchaus negativ auf die Verkaufszahlen auswirken , sollte ein Titel von Ubisofts Flaggschiff-Franchise nicht überall erhältlich sein. Dabei ist auch zu bedenken, dass derzeit noch zahlreiche weitere AC-Teile in Arbeit sind, die es zu finanzieren gilt.

Über den Grund lässt sich bislang nur spekulieren, doch war es bereits in der Vergangenheit der Fall, dass Epic Games sich exklusive Vertriebsrechte an diversen Spielen – zumindest zeitweise – erkauft hat.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen. Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.

Der neueste Teil der erfolgreichen Assassin’s Creed -Reihe erscheint am 12. Oktober 2023 und kann bereits vorbestellt werden. „Mirage“ wird für PlayStation 4&5, Xbox One & Series X/S sowie PC erhältlich sein.

Im Rahmen von Sonys State of Play wurde der erste Gameplay-Trailer zu Assassin’s Creed Mirage präsentiert. Im Zuge dessen gab Ubisoft auch endlich den finalen Releasetermin bekannt. Bei all der Vorfreude gibt es jedoch auch einen Haken.

