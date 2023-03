Arielle, die Meerjungfrau – Fans stören sich im neuen Trailer an Arielles Haarfarbe

Disney arbeitet zurzeit an einer Realverfilmung des Kult-Klassikers Arielle, die Meerjungfrau. In der Verfilmung schlüpft Halle Bailey in die Rolle von Arielle, was nicht jedem gefiel.

Bereits im Vorfeld gab es rassistische Hasskommentare, da viele nicht mit der dunklen Hautfarbe von Arielle einverstanden waren. Im neuen Trailer gibt es nun ein weiteres Detail, das noch mehr Fans stört als zuvor.

Arielle hat nicht die originale Haarfarbe

Im neuen Trailer sind einige Ausschnitte aus dem Film zu sehen. Prinz Eric stürzt ins Meer und wird von Arielle gerettet. Seitdem sehnt sie sich, ein Mensch zu werden und sucht Hilfe bei Hexe Ursula.

Diese verwandelt Arielle tatsächlich in einen Menschen. Doch um an Land atmen zu können und zwei Beine zu besitzen, zahlt sie einen hohen Preis…

Was stört Fans? In den Kommentaren stören sich viele Fans nicht einmal an der Hautfarbe, sondern an den Haaren von Arielle. Im Zeichentrick-Film hatte sie feuerrote Haare, doch im Trailer sehen die Haare viel blasser aus.

Auch die Tatsache, dass Arielle keine blauen, sondern braune Augen hat, stößt bei manchen auf Unmut. Sie wollen deshalb beim originalen Disney-Film bleiben und werden sich deshalb die Realverfilmung nicht ansehen.

Der Kritik stehen viele positive Stimmen entgegen, die sich trotzdem auf den Film freuen. Zwar gibt es hier und da einige Punkte, an denen sich die einige stören, doch viele Fans können den Release des Kinofilms nicht abwarten.

Es bleibt also abzuwarten, ob die Kritik im Vorfeld dem Film schaden wird oder ob der Kinofilm trotzdem gut besucht wird.

© Disney

Wann erscheint Arielle im Kino? „Arielle, die Meerjungfrau“ wird am 25. Mai 2023 in die deutschen Kinos kommen. Das Original von Disney ist im Jahr 1989 erschienen und hat sogar eine Fortsetzung erhalten.