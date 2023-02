Arctic Warrior 2023: YouTuber UnsympathischTV nimmt an Survival-Show teil

So langsam wird es Zeit, dass die Kandidaten des Arctic Warrior bekannt gegeben werden. Bisher gab es nur viele Absagen. In seinem neusten Video gibt Veranstalter Otto Karasch bekannt, dass Sascha UnsymathischTV an seiner Seite antreten wird. Das sagt der YouTuber selbst zu seiner Teilnahme.

UnsympathischTV stellt sich dem Arctic Warrior

Nachdem es lange ruhig war und keine eindeutigen Zusagen oder gar Absagen von potenziellen Teilnehmer*innen des Arctic Warrior 2023 kamen, steht nun ein weiterer Kandidat fest. Er wird in Ottos Team antreten und versuchen, mit ihm zusammen die Herausforderung zu meistern.

Die Rede ist von Sascha UnsympathischTV Hellinger. Ein überraschender Kandidat, der bis heute wenig mit Outdoor zu tun hatte. Er ist eher ein klassischer Stubenhocker, also genau der Typ, den Otto dabei haben wollte.

Wer ist UnsympathischTV? Sascha macht bereits seit vielen Jahren YouTube. Sein Content besteht hauptsächlich aus Reactions und Vlogs. Seine 2,7 Millionen Abonnenten werden ihn beim Arctic Warrior von seiner neuen Survival-Seite kennenlernen.

Das sagt der YouTuber zu seiner Zusage

In einem Telefongespräch mit Otto leitet er seine Zusage mit folgenden Worten ein:

„Kennst du so Leute, die sagen ‚Boah ist das kalt‘, oder die dauerhaft kalte Hände haben? Das bin ich! Ich bin eine richtige Frostbeule.“

Sascha freut sich sehr auf die Herausforderung und nimmt sie gerne an. Es ist ihm eine Ehre an Ottos Seite antreten zu dürfen. Das Gespräch hat ihn an einigen Stellen zwar etwas verunsichert, Otto will ihm jedoch die Angst vor dem Unbekannten nehmen. Sie sind beide gespannt darauf, was sie voneinander lernen können und wie sie als Team agieren.

Wollten Otto und Monte nicht gemeinsam anterten?

Vor einiger Zeit hat der Ex-Soldat MontanaBlack eingeladen als Teil seines Teams teilzunehmen. Dieser Platz wurde nun von UnsymapathischTV belegt. Monte hatte um Bedenkzeit gebeten. Seitem hat man von dieser Seite nichts mehr gehört.

Laut Otto sind die beiden jedoch privat in Kontakt und klären, ob der Buxtehudener trotzdem am Arctic Warrior teilnimmt. Wir warten gespannt auf Neuigkeiten aus dem Hamburger Vorort.